به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه استاندار خراسان رضوی که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وحدت، اظهار کرد: شهید شوشتری شهید وحدت بود و این نشاندهنده این است که کشور مرکز توجه دشمنان است.
وی، استقامت مردم در مقابل فشارهای دشمن را از برکات انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: امروز کشور به مدیر تحولگرا نیاز دارد زیرا چنین مدیری به آینده توجه دارد.
وزیر کشور افزود: امروز انقلاب اسلامی شفافتر و روشنتر از گذشته پیش میرود و این نشان میدهد مکتب اهل بیت (ع) و تمدن نوین اسلامی است که آینده دنیا را رقم میزند.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد جامعه اسلامی مقدمه ساخت تمدن نوین اسلامی است، خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با دیگر استانها تمایز دارد و این استان محقق کننده آرمانهای انقلاب و الهام بخش در دنیاست، تمدن اسلامی زمینهساز ظهور است پس استاندار این استان تمام انرژی خود را در راستای ساخت جامعه و تمدنسازی اسلامی صرف کند.
فقر و فساد در جامعه اسلامی جایی ندارد
وحیدی با بیان اینکه در جامعه اسلامی نباید فقر، محرومیت و فساد وجود داشته باشد، گفت: استاندار خراسان رضوی باید در خدمت مردم باشد تا بتواند رشد، تعالی و تغییر کیفی در استان ایجاد کند تا هر چه بیشتر به افق خود نزدیک شویم، انقلاب و جمهوری اسلامی آمده است تا مفهوم نجات بشریت را تحقق بخشد.
وی، مدیریت جامعه به نحوی که مردم را به سمت نیازمندی به کفار سوق دهد را بزرگترین جفا در حق مردم دانست و گفت: اگر ما نیز در مدیریت این دیدگاه را داشته باشیم، خائن به مردم هستیم.
وزیر کشور به حضور ۳.۵ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور اشاره و بیان کرد: توصیه میکنیم این مهاجران در کشور خود بمانند و آنجا را آباد کنند، اگر به کمک نیاز داشتند ما به آنان کمک میکنیم اما این عزیزان آمدند و در ایران تکریم هم شدند.
بیش از هر زمانی به وحدت نیاز داریم
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی خراسان رضوی، تصریح کرد: ظرفیتهای اقتصادی و بینالمللی خاصی در خراسان رضوی وجود دارد که باید به این بسترهای ارزشمند توجه شود تا عدالت در حوزه توازن منطقهای صورت بپذیرد.
وحیدی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی به وحدت نیاز داریم، اضافه کرد: خوشبختانه ذیل ارشادات مقام معظم رهبری در شرایط خوبی از انسجام ملی و وفاق اجتماعی قرار داریم.
وی یادآور شد: دشمن از رویکرد تحولگرای انقلاب اسلامی در ساخت مردم و اجتماع هراس دارد.
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