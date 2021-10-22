به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری پنجشنبه‌شب در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دشتی که با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد به ظرفیت‌های این شهرستان اشاره و اظهار داشت: طول راه‌های این شهرستان ۷۰۳ کیلومتر است که از این حیث رتبه دوم استان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: محور خورموج- لاور- دشت پلنگ به طول ۶۵ کیلومتر شهر خورموج را به قطب کشاورزی شهرستان متصل می‌کند که نیاز به بهسازی و تبدیل آن از راه روستایی به راه اصلی است.

فرماندار دشتی افزود: محور ناصری- شنبه - باغان - سرچشمه و ریز به طول ۸۵ کیلومتر است که ۶۵ کیلومتر آن در محدوده این شهرستان است.

نادری بیان کرد: این راه اتصال مرکز شهرستان به بخش شنبه و در ادامه پس از عبور از مناطق کشاورزی و روستایی باعث اتصال دو شهرستان دشتی و جم می‌شود و فاصله جم به بوشهر ۴۰ کیلومتر کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: محور دولت آباد- زیارت به طول ۴۲ کیلومتر می‌باشد که ۱۸ کیلومتر آن تکمیل و در ردیف بودجه ۱۴۰۰ دیده شده ولی به لحاظ اینکه ماده ۲۳ ندارد تخصیص داده نمی‌شود.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه شش مجتمع آبرسانی داریم؛ یادآور شد: حجم مخازن شهرستان ۳۵ هزار و ۶۰۰ متر مکعب است.

وی گفت: طول خط انتقال ۳۹۳ کیلومتر است که ۸۵ کیلومتر نیاز به نوسازی دارد و ۲۸۰ کیلومتر نیز نیاز به توسعه است.

نادری با بیان اینکه میانگین بارش شهرستان ۲۳۳ میلی متر است؛ خاطر نشان کرد: دشت‌های موجود به شدت با افت آب مواجه شده که احداث سد کاردنه که مطالعات آن نیز انجام شده امری ضروری است که با حجم ذخیره چهار میلیون متر مکعبی که این سد دارد می‌تواند نقش بسزایی در تأمین آب شرب و صنعت ایجاد کند.

نادری یادآور شد: میزان تولید گوجه فرنگی شهرستان ۲۳۰ هزار تن در سال است که خرید تضمینی گوجه می‌تواند از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه‌های برق گلخانه‌ها صنعتی حساب می‌شود، تصریح کرد: ظرفیت برق شهرک صنعتی با احداث پست ۱۳۲ کیلو وات باید افزایش پیدا کند.