همت دولت معطوف به بهبود شرایط اقتصادی مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد مروی در دیدار با وزیر کشور و استانداران سابق و جدید استان خراسان رضوی در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد، ضمن تبریک ایام ولادت نبی مکرم اسلام (ع)، به شرایط اقتصادی مردم اشاره و اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بسیار، شرایط معیشتی و اقتصادی کشور شایسته ملت شهیدپرور و نجیب ایران نیست و تمامی مسئولان می‌بایست تلاش و همت خود را برای کم کردن فشار اقتصادی از زندگی مردم معطوف کنند.

وی با بیان این‌که با تلاش شبانه‌روزی و اخلاص می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم، گفت: تمام ملت ایران صرف‌نظر از سلایق و دیدگاه‌ها، شایسته بهترین خدمات هستند و در آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز معیشت و رفاه مردم در کنار مسائل دینی مورد تأکید قرارگرفته است.

مردم دغدغه موضوعات اقتصادی دارند

تولیت آستان قدس رضوی با آرزوی موفقیت برای دولت جدید در جهت بهبود شرایط اقتصادی جامعه، عنوان کرد: مردم نسبت به موضوعات اقتصادی دغدغه دارند که امیدواریم مسئولان با تلاش و اخلاص و استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار (ع) با وجود همه دشمنی‌ها و کارشکنی‌های استکبار، شرایط اقتصادی را به‌زودی ساماندهی کنند.

وی با قدردانی از خدمات استانداران ادوار استان خراسان رضوی، به برخی مشکلات استان و شهر مشهد اشاره و بر لزوم برنامه‌ریزی و همراهی دولت برای رفع آن‌ها تأکید کرد.

مروی، کمبود توقف‌گاه خودرو در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی را از جمله مشکلات زائران در مشهد بیان و تصریح کرد: مشکل کمبود پارکینگ برای زائران به‌ویژه در ایام اوج حضور زائران مانند مناسبت‌های مذهبی تشدید می‌شود و مشکلاتی را برای زائران ایجاد می‌کند که در احداث پارکینگ برای زائران نیازمند همراهی دولت هستیم.

ساماندهی بافت پیرامون حرم طرحی ملی است

وی، بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات نیازمند رسیدگی معرفی و ابراز کرد: نزدیک به سه دهه از آغاز طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی می‌گذرد، اجرای این طرح از عهده مسئولان استانی و شهری خارج است و نیاز به حمایت‌های ملی دارد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تشرف سالانه ۳۰ میلیون زائر از اقصی نقاط کشور و خارج از کشور به مشهد مقدس، خاطرنشان کرد: ساماندهی شرایط بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی طرحی ملی است و باید سرمایه ملی پای‌کار آن آورده شود که امیدواریم در این دولت این طرح به سرانجام برسد که نفع آن به زائران بازمی‌گردد.

وی در این دیدار از زحمات و تلاش‌های محمدصادق معتمدیان استاندار سابق استان خراسان رضوی قدردانی و برای یعقوب‌علی نظری استاندار جدید خراسان رضوی آرزوی موفقیت در انجام وظایف مهم محوله را کرد.

آستان قدس قلب تپنده ایران است

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از خدمات محمدصادق معتمدیان، اظهار کرد: همه خادم درگاه نورانی ثامن‌الحجج (ع) هستیم و هر چه داریم متعلق به صاحب این آستان مبارک است که قلب تپنده ایران و دیگر ملل جهان اسلام است.

وی با بیان این‌که همه مردم ایران و آحاد مسلمین از اهل تسنن و تشیع، عشق و محبتی ویژه به حضرت رضا (ع) و این بارگاه مقدس دارند، گفت: در اوایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مردم عزیز جمهوری آذربایجان شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری برای زیارت حضرت رضا (ع) داشتند و تلاش می‌کردند با هر وسیله‌ای خود را به مشهدالرضا (ع) برسانند و زمانی که به زیارت این امام همام نائل می‌شدند، این توفیق را به‌عنوان سند افتخاری در نظر داشتند.

مشهد می‌تواند الگوی مدنیت و رفاه عمومی باشد

وحیدی افزود: امید است شهر مشهد به محوریت بارگاه منور رضوی در کنار اینکه مأمنی برای انجام زیارت و اعمال عبادی زائران و مجاوران است، الگوی مدنیت و رفاه عمومی و از بین رفتن کمبودها و کاستی‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه شهر مشهد، دومین شهر پر جمعیت کشور بعد از تهران است، بیان کرد: مسئله حاشیه‌نشینی از جمله مشکلات محوری شهر مشهد است که بحمدالله با عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این رابطه تا حدی مشکلات مرتفع شده است و به امید خدا زمینه‌‎های حل کامل این مشکل مهیا شده و مشهد به نقطه اتکا کل منطقه مبدل شود.

وزیر کشور اضافه کرد: خراسان رضوی باید در کنار توجه به مردم مشهد به حل مشکلات استان‌های هم‎جوار خود در دو استان خراسان جنوبی و شمالی تا حد ممکن کمک کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم همه بتوانیم خدمتگزاران صدیقی برای مردم عزیز کشورمان باشیم و با کمک و همراهی استاندار جدید خراسان رضوی، نیازها و مشکلات حل‌وفصل شوند و تحت حمایت و هدایت تولیت آستان قدس رضوی و نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، همه امور مربوط به حوزه مدیریتی خراسان رضوی به سامان مناسبی برسد و شاهد پیشرفت بیش از پیش در این منطقه باشیم.