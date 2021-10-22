سفر ضرغامی به اردبیل نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرستان‌های سرعین و نیر حاضر شود صبح جمعه به خاطر وضعیت نامساعد جسمی به تهران بازگشت تا سفر خود را به اردبیل نیمه تمام رها کند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که دیروز از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیل بازدید کرده و در جریان برخی طرح‌های گردشگری قرار گرفته بود به یک باره با نامساعد شدن حال عمومی و همچنین اعزام به بیمارستان و تزریق سرم تحت نظر پزشکان قرار گرفت و بعد از بهبودی نسبی همچنان به دلیل شرایط ناپایدار از طریق فرودگاه تبریز به تهران بازگشت تا نتواند در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان اردبیل کابینه را همراهی کند.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است با حضور در شهرستان‌های سرعین و نیر گزارشی را از وضعیت توسعه این مناطق ارائه کرده و به هیئت دولت ارائه کند.