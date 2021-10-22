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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۰

در پی بیماری؛

سفر ضرغامی به اردبیل نیمه تمام ماند

سفر ضرغامی به اردبیل نیمه تمام ماند

اردبیل- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پی وضعیت نامساعد جسمی با نیمه تمام گذاشتن سفر خود در اردبیل به تهران بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرستان‌های سرعین و نیر حاضر شود صبح جمعه به خاطر وضعیت نامساعد جسمی به تهران بازگشت تا سفر خود را به اردبیل نیمه تمام رها کند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که دیروز از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیل بازدید کرده و در جریان برخی طرح‌های گردشگری قرار گرفته بود به یک باره با نامساعد شدن حال عمومی و همچنین اعزام به بیمارستان و تزریق سرم تحت نظر پزشکان قرار گرفت و بعد از بهبودی نسبی همچنان به دلیل شرایط ناپایدار از طریق فرودگاه تبریز به تهران بازگشت تا نتواند در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان اردبیل کابینه را همراهی کند.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است با حضور در شهرستان‌های سرعین و نیر گزارشی را از وضعیت توسعه این مناطق ارائه کرده و به هیئت دولت ارائه کند.

کد مطلب 5333431

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