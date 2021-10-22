رفع مشکلات آبادان مطالبه ما در نماز جمعه هر هفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت: امید است با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، شرایط بهتر و نماز جمعه در سراسر استان و کشور برگزار شود.

امام جمعه آبادان، مسئولیت امام جمعه به‌خصوص در شهر آبادان با محرومیت‌های شدید را مسئولیتی سنگین دانست و گفت: اولویت هر امام جمعه ساماندهی معضلات و مشکلات فرهنگی است؛ اولویت‌هایی همچون مساجد، برنامه‌های قرآنی، حوزه‌های علمیه و نظایر آن است.

خطیب جمعه آبادان با تأکید بر اینکه در کنار کارهای فرهنگی برای رفع مشکلات و یا به حداقل رساندن مشکلات در این شهر مطالبه خواهیم کرد، افزود: حق آبادان و آبادانی شرایط فعلی نیست چون وقتی فردی وارد می‌شود می‌بیند که هنوز محرومیت وجود دارد و کارهای زیربنایی و حتی ظاهری مربوط به خیابان‌ها و معابر باقی‌مانده است.

حجت‌الاسلام غبیشاوی به‌ضرورت اجرای اقدامات لازم از سوی ادارات و دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود که مسئولان ادارات با روحیه جهادی عمل کنند و ما برای رفع مشکلات آبادان مطالبه می‌کنیم.