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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۸

امام جمعه آبادان:

رفع مشکلات آبادان مطالبه ما در نماز جمعه هر هفته است

رفع مشکلات آبادان مطالبه ما در نماز جمعه هر هفته است

آبادان- خطیب جمعه آبادان گفت: دولت رئیسی، فضای بسیار مناسبی برای کار جهادی است و انتظار می‌رود که مسئولان ادارات با روحیه جهادی عمل کنند و ما برای رفع مشکلات آبادان هر هفته مطالبه می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت: امید است با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، شرایط بهتر و نماز جمعه در سراسر استان و کشور برگزار شود.

امام جمعه آبادان، مسئولیت امام جمعه به‌خصوص در شهر آبادان با محرومیت‌های شدید را مسئولیتی سنگین دانست و گفت: اولویت هر امام جمعه ساماندهی معضلات و مشکلات فرهنگی است؛ اولویت‌هایی همچون مساجد، برنامه‌های قرآنی، حوزه‌های علمیه و نظایر آن است.

خطیب جمعه آبادان با تأکید بر اینکه در کنار کارهای فرهنگی برای رفع مشکلات و یا به حداقل رساندن مشکلات در این شهر مطالبه خواهیم کرد، افزود: حق آبادان و آبادانی شرایط فعلی نیست چون وقتی فردی وارد می‌شود می‌بیند که هنوز محرومیت وجود دارد و کارهای زیربنایی و حتی ظاهری مربوط به خیابان‌ها و معابر باقی‌مانده است.

حجت‌الاسلام غبیشاوی به‌ضرورت اجرای اقدامات لازم از سوی ادارات و دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود که مسئولان ادارات با روحیه جهادی عمل کنند و ما برای رفع مشکلات آبادان مطالبه می‌کنیم.

کد مطلب 5333672

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