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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۲۹

درخشش رکاب‌زنان لامردی در مسابقات دوچرخه سواری

درخشش رکاب‌زنان لامردی در مسابقات دوچرخه سواری

لامرد- دوچرخه سواران پسر لامردی در مسابقات استعدادهای درخشان منطقه جنوب فارس به میزبانی لارستان با کسب دو عنوان قهرمانی در رده جوانان و رده نوجوانان به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دوچرخه سواری کوهستان ماده المینیتور ویژه پسران روز جمعه ۳۰ مهرماه در سه رده سنی جوانان، نوجوانان و زیر ١٢ سال به میزبانی شهر لار برگزار شد.

رکاب‌زنانی از شهرهای لار، لامرد، خنج و گله دار در رقابتی جذاب و سالم با هم به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات رده جوانان محسن آزاد و در رده نوجوانان محمد اشکنانی به مقام اول دست پیدا کردند.

این دو ورزشکار لامردی، از باشگاه دوچرخه سواری سادول کراس لامرد به سرپرستی و مربیگری عباس حسینی به نمایندگی از شهرستان لامرد در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

کد مطلب 5333842

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