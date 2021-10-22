به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دوچرخه سواری کوهستان ماده المینیتور ویژه پسران روز جمعه ۳۰ مهرماه در سه رده سنی جوانان، نوجوانان و زیر ١٢ سال به میزبانی شهر لار برگزار شد.

رکاب‌زنانی از شهرهای لار، لامرد، خنج و گله دار در رقابتی جذاب و سالم با هم به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات رده جوانان محسن آزاد و در رده نوجوانان محمد اشکنانی به مقام اول دست پیدا کردند.

این دو ورزشکار لامردی، از باشگاه دوچرخه سواری سادول کراس لامرد به سرپرستی و مربیگری عباس حسینی به نمایندگی از شهرستان لامرد در این دوره از مسابقات شرکت کردند.