آغاز کلاس پذیرفته شدگان ارشد از ۸ آبان/ ادامه ثبت نام تا ۴ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ پذیرش غیرحضوری و بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰، از روز پنجشنبه ۲۹ مهر آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ۴ آبان در سامانه‌ آموزش (https://edu.sharif.edu) دانشگاه انجام می‌شود.

براساس این اطلاعیه پذیرفته شدگان لازم است نسبت به تهیه مدارک زیر اقدام کنند:

۱- تصویر اسکن شده شناسنامه و کارت ملی در قالب یک فایل

۲- عکس جدید و تصویر آن با ابعاد ۳۰۰در ۴۰۰ پیکسل

۳- مدرک فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی دارای معدل

پذیرفته شدگانی که دانشجوی سال آخر بوده و قادر به ارائه مدرک کارشناسی نیستند، لازم است گواهی تأییدشده توسط دانشگاه کارشناسی خود (فرم مدرک کارشناسی و معدل مطابق اطلاعیه اعلام اسامی سازمان سنجش) که در آن تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل مشخص شده باشد.

لازم است کلیه پذیرفته شدگان به نشانی https://estelam.msrt.ir مراجعه و با تکمیل اطلاعات، کد پیگیری استعلام مدرک تحصیلی کارشناسی خود را دریافت کنند و در سامانه ثبت نام دانشگاه وارد کنند.

آقایان مدرکی دال بر وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم یا برگه اعزام بدون غیبت. یا روگرفت گواهی فراغت مقطع کارشناسی را در صورتی که در فرجه یکساله قرار دارند.

براساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف، کلاس‌های کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ از روز شنبه ۸ آبان آغاز می‌شود.