نشست زمین به تاسیسات آب و فاضلاب نائین خسارت زد

محمدرضا خامسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲:۲۰ به امور آب و فاضلاب نائین اعلام شد و دقایقی بعد گروه‌های رسیدگی به حوادث و بهره برداری از شبکه آب برای بررسی ابعاد حادثه و خارج کردن خودروی سواری در محل حاضر بودند.

وی با بیان اینکه یک قنات قدیمی در محل حادثه وجود دارد که به علت خشکسالی شدید چند سالی است از مدار بهره برداری خارج شده و در حال تخریب است، اضافه کرد: همین موضوع باعث شده تا هر از گاهی شاهد فرونشست زمین‌های اطراف این قنات باشیم و در شب حادثه نیز زمین بین دو دهانه میله چاه این قنات فرو نشست و خودروی سواری را بلعید.



مدیر آبفای شهرستان نائین ادامه داد: بررسی‌های بیشتر نشان داد به علت فرونشست زمین، انشعاب آب یکی از منازل مسکونی این خیابان با قطر یک اینچ در عمق ۵.۱ متری زمین دچار شکستگی شده بود و جریان آب باعث شسته شدن خاک‌های اطراف خط لوله و ایجاد حفره بزرگی زیر آسفالت خیابان به طول ۱۵ و عمق چهار مترشده بود.



خامسی افزود: ریزش زمین، موجب بروز خسارت و تغییر شکل لوله جمع آوری و انتقال فاضلاب از جنس پلی اتیلن و قطر ۲۵۰ میلیمتر در عمق چهار متری زمین نیز شده بود.



وی با بیان اینکه فرونشست زمین و سقوط خودروی سواری به داخل حفره، خسارتی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به شبکه انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضلاب کوچه مسجد صاحب الزمان نائین وارد کرده است گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در بر نداشت و خودروی آسیب دیده توسط کلانتری منطقه به پارکینگ منتقل و مالک آن جهت انجام امور حقوقی راهنمایی شد.





وی خاطرنشان کرد: خشکسالی شدید و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی موجب خشک شدن تعدادی از چاه‌ها و قنات‌های تاریخی شهر نائین شده و هر ازچندی شاهد بروز چنین حوادثی هستیم که تخریب شبکه‌های آب و فاضلاب شهر را نیز در پی دارد.

به گزارش مهر، ساعت ۲ بامداد روز جمعه ۳۰ مهرماه سال جاری، یک دستگاه خودروی سواری پژو در حال عبور از کوچه مسجد صاحب الزمان خیابان ولیعصر شهر نائین بود درون چاله سقوط کرد، راننده از درب سمت شاگرد خارج شده و خود را به سطح خیابان می‌رساند.

به گفته اهالی، پس از حضور نیروهای آبفا نیز به ناگاه زمین دوباره نشست کرد و این بار چرخ جرثقیل در گودال دیگری فرو رفت اما قبل از اینکه ابعاد حادثه گسترش یابد ابتدا جرثقیل و سپس خودروی سواری از داخل گودال خارج و کار بررسی چگونگی وقوع حادثه آغاز شد.