به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان، با تاکید بر لزوم پرهیز از عادی انگاری در خصوص بیماری کرونا، بر الزامی بودن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی در استان و اینکه شهر بندرعباس و جزایر قشم و کیش، از مقاصد اصلی مسافرت و گردشگری هستند و همچنین بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، با افزایش حضور افراد در مراکز آموزشی و اماکن گردشگری استان مواجه هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت تشدید کنترل و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضاهای سرپوشیده، بازارها و مراکز خرید، ادامه داد: در روزهای تعطیل باید این تدابیر نظارتی افزایش یابد

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در برخی از شهرستان‌های استان هرمزگان با استقبال کمتر از واکسیناسیون مواجه هستیم، افزود: فرمانداران با استفاده از راهکارهای مناسب و به کارگیری ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی و بزرگان و معتمدین هر شهرستان و مناطق مختلف، در راستای رشد واکسیناسیون تلاش کنند.

وی همچنین خواستار تدوین طرح و برنامه جامع افزایش واکسیناسیون در استان هرمزگان با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و الزامات قانونی و به کارگیری همه توانمندی ها در این زمینه شد و گفت: کاهش میزان فوت بر اثر کرونا در استان هرمزگان، نشان از موثر بودن واکسیناسیون دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش میزان واکسیناسیون و تسریع در تکمیل این روند استفاده شود.

دوستی تصریح کرد: تکمیل واکسیناسیون برای انجام فعالیت‌های مشاغل مختلف ضروری است و همه تلاش کنند تا واکسیناسیون در استان افزایش یابد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: واکسیناسیون شاغلان اصناف و خدمات عمومی در هرمزگان با جدیت بیشتر پیگیری شود و از همه فعالان اصناف می‌خواهیم در این خصوص سریعاً اقدام کنند.