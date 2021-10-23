مساجد کرمانشاه در محوریت اقدامات فرهنگی قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی بعد از ظهر امروز در دیدار با امامان محله کرمانشاه اظهار کرد: مساجد باید محوریت کارهای فرهنگی قرار گیرند و حضور مردم به خصوص جوانان تحصیل کرده در مساجد برای حل مشکلات تأثیر گذار است.
وی افزود: پیامبر اسلام به هر شهری که وارد میشدند ابتدا مسجد بنا میکردند و مسجد را محل حکومت، قضاوت و انجام کارهای مردم قرار دادند و اگر مساجد کرمانشاه به صورت کامل فعال شوند در حل مشکلات مردم تأثیر گذار خواهند بود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات جامعه ریشه فرهنگی دارد و به عنوان نماینده مردم در سفرها و دیدارها با اقشار مختلف مردم آن را درک کردهام و روحانیون با فعالیت خود میتوانند در حل مشکلات فرهنگی تأثیر گذار باشند.
رشیدی بیان کرد: روحانیون باید همواره در میان مردم حضور داشته باشند و در مسائل مختلف از مردم مشورت گرفته و آنها را حل امور خود مشارکت دهند زیرا مردم امروزه بیشتر از گذشته به محبت نیاز دارند و یکی از ویژگیهای برجسته مؤمنان نرم خویی است.
وی گفت: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بدو تشکیل کارهای بسیار خوبی انجام داده که اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حذف رانت از کسب و کارها از جمله آن است و دولت سیزدهم با قانون جدید مجلس میتواند برای ساخت مسکن مورد نیاز مردم اقدام کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در عین حال بودجههای فرهنگی و سازمان تبلیغات در سالهای گذشته کاهش یافته اما در تلاش هستیم در کمیسیون فرهنگی طرحها و لوایح کارآمد را برای تبلیغ اسلام ناب تصویب و به دولت ابلاغ کنیم.
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