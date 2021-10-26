بازیکنانم عقب نشینی نکردند/ مقابل سپاهان تلاش خود را خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست رقابت های لیگ برتر والیبال، تیم پیکان با نتیجه سه بر یک از سد تیم سایپا گذشت. پیکانی‌ها روز چهارشنبه در دومین بازی مقابل سپاهان صف آرایی خواهند کرد.

پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی تیمش مقابل تیم سایپا گفت: بازی سختی بود اما در عین حال مسابقه زیبایی شد. با اینکه از ۶ بازیکن اصلی خود ۴ بازیکن را در اختیار نداشتم و احتمالا در چند هفته آینده نیز آنها را نخواهم داشت اما سایر بازیکنان با تمام وجود بازی کردند.

وی افزود: دو تیم سایپا و پیکان نمایش خوبی ارائه دادند اما در شرایطی که تیم نیاز به پیروزی داشت، بازیکنانم عقب نشینی نکردند و در امتیازهای حساس، عملکرد قابل قبولی داشتند.

سرمربی تیم والیبال پیکان درباره ست نخست که نتیجه را واگذار کردند، اظهار داشت: در ست اول بازیکنان سرویس های ریسکی زدند که به بیشترین خرابی منجر شد و ست را واگذار کردیم. اما در ست های بعد این روند را اصلاح کردیم و سرویس های کم ریسک استفاده کردیم. نیازی نبود که سرویس ریسکی بزنیم.

اکبری درباره وضعیت تیمش در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر باید به داشته هایم فکر کنم. دو پاسور دارم که تا زمان بهبودی بعدی از آنها استفاده می کنم. در پست پشت خط زن تنها یک بازیکن دارم و باید برنامه ریزی هایم را براساس داشته هایم انجام دهم. به بازیکنانم اعتقاد دارم و از نظر روانی آنها به شرایط ایده آلی باید برسند تا بتوانند از توانایی های خود استفاده کنند. بیشتر از این آنها انتظاری ندارم.

وی درباره بازی روز چهارشنبه مقابل سپاهان نیز اظهار داشت: سپاهان یکی از تیم های خوب لیگ برتر است. مدعی قهرمانی می باشد. تیم قابل احترامی است که از کادر فنی خوبی برخوردار می باشد. ما نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد.