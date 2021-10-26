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۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۷

تدوین «ایکس» به پایان رسید/ دردسرهای روانشناس و بیمار

تدوین «ایکس» به پایان رسید/ دردسرهای روانشناس و بیمار

همزمان با پایان مراحل تدوین، پوستر فیلم کوتاه «ایکس» به کارگردانی محمد تیموری و مهدی میرزاده رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با پایان مراحل تدوین، پوستر فیلم کوتاه «ایکس» به کارگردانی محمد تیموری و مهدی میرزاده و به تهیه کنندگی مهدی منیری رونمایی شد.

پوستر فیلم کوتاه «ایکس» به نویسندگی مهدی میرزاده و کارگردانی مشترک محمد تیموری و مهدی میرزاده پس از پایان مراحل تدوین این اثر با طرحی از محمدرضا رسولی رونمایی شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «بیماری به یک روانشناس تلفن می‌زند تا غیرحضوری درمان شود اما در این حین حقیقتی عجیب برای روانشناس و بیمار پدیدار می‌شود…»

نسیم ادبی، مجید نوروزی، حسن اسدی، محمد اعلایی، مهدی منیری، عالیه شریفی، آذر محمدی، زهرا مددی، وحید خسروی، شیما فیاضی، یاسین منیری، زینب قادری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «ایکس» عبارتند از تهیه‌کننده: مهدی منیری کارگردان: محمد تیموری و مهدی میرزاده، نویسنده: مهدی میرزاده، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، طراح گریم: دانیال شعاعی، مدیر صدابرداری: جلال‌الدین سعادت‌یار، برنامه‌ریز: سروش حسین‌جانی، دستیار گارگردان: ندا منفرد، طراح صحنه و لباس: کژال کریمیان، تدوین: محمد تیموری، مدیر تولید: امیر جهانبخش، تدارکات: حسن شکری و میثم فرخی، پشتیبانی فنی: پیروز گستر و حیدر احسانی، عکاس: محمد معصومی و نادیا منیری، طراحی پوستر: محمدرضا رسولی، وی استودیو، روابط عمومی و مشاور رسانه: نگار امیری.

کد مطلب 5335670
زهرا منصوری

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