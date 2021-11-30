مسکو: اقدامات ما در مرزهای اوکراین دفاعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای در پاسخ به ادعاهای مطرح شده ناتو درباره روابطش با روسیه، اعلام کرد که مسکو هیچ اقدامی در راستای بدتر کردن روابط با ناتو انجام نداده است و مسئولیت کامل وخامت روابط در این باره متوجه این سازمان است.

در بیانیه وزارت خانه مذکور آمده است: روسیه هیچ کاری برای بدتر کردن روابط با ناتو انجام نداد و تقصیر وخامت روابط به طور کامل متوجه خود ناتو است. این مسئله به عهده این سازمان است تا ابتکار عمل برای احیای روابط را به دست گرفته و راه‌هایی برای خروج از وضعیت پرتنش کنونی بیابد.

وزارت خارجه روسیه همچنین در ادامه و با اشاره به تحریکات ناتو در مرزهای این کشور، اعلام کرد: ناتو با فرستادن کشتی‌های جنگی و هواپیماها به مناطق نزدیک مرزهای روسیه، عمدا در حال آزمایش قدرت ما است و تلاش می کند تا روسیه را مجبور به واکنش کند. در عین حال، اقدامات واکنشی ما کافی، متناسب و محدود است.

وزارت خارجه روسیه همچنین با یادآوری قانونی بودن حضور نظامیان روسیه در شبه جزیره کریمه و رد اظهارات کشورهای عضو ناتو در مورد افزایش حضور نظامی مسکو در اوکراین، اعلام کرد: کریمه بخشی از روسیه است و حضور نیروهای ما در اینجا قانونی است.

وزارت خانه مذکور همچنین در پایان، به اتهامات وارده مبنی بر تشدید تنش ها در مرز با اوکراین واکنش نشان داد.

این وزارت خانه درباره اتهاماتی مبنی بر اینکه مسکو در حال بررسی تشدید وضعیت در مرز با اوکراین است، اعلام کرد: اقدامات روسیه در این باره به شدت دفاعی است.

پیشتر دبیرکل ناتو درباره هر گونه اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین به شدت هشدار داده و روسیه را تهدید کرده بود.

وی همچنین گفته بود: اگر مسکو از نیروهای خود علیه اوکراین استتفاده کند، این اقدام هزینه هایی را در پی خواهد داشت. ما از روسیه می خواهیم تا از تصمیماتش پیرامون بستن دفاتر ما و اخراج هیئت نمایندگی ما در مسکو تجدیدنظر کند.