تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع ایرانی در بلاروس و لیتوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، گفت: پس از دریافت اخبار ضد و نقیض، بلافاصله تهران از طریق مینسک تلاش کرد از وضعیت اتباع ایرانی که در مرز بلاروس و لیتوانی گرفتار شده‌اند، مطلع شود.

وی با بیان اینکه همچنان ابهاماتی وجود دارد و تلاش کردیم به طور مستقیم برخی از اتباع گرفتار شده را پیدا کنیم، افزود: سفیرمان موفق به صحبت با یکی از اتباع شد اما متاسفانه پس از آن، خبر جابجایی این اتباع رسید.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روز یکشنبه صبح هیئتی از سفارت ایران در مینسک به مرز اعزام شد.

وی بابیان اینکه از طریق چند پایتخت در حال پیگیری موضوع اتباع ایرانی هستیم، افزود: به زودی نتیجه پیگیری‌ها را اعلام می‌کنیم.

خطیب‌زاده تصریح کرد: تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع است و تلاش می‌کنیم این عزیزان زودتر به کشور بازگردند.