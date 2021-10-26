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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۹

خطیب‌زاده:

تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع ایرانی در بلاروس و لیتوانی است

تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع ایرانی در بلاروس و لیتوانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، گفت: تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع است و تلاش می‌کنیم این افراد زودتر به کشور بازگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، گفت: پس از دریافت اخبار ضد و نقیض، بلافاصله تهران از طریق مینسک تلاش کرد از وضعیت اتباع ایرانی که در مرز بلاروس و لیتوانی گرفتار شده‌اند، مطلع شود.

وی با بیان اینکه همچنان ابهاماتی وجود دارد و تلاش کردیم به طور مستقیم برخی از اتباع گرفتار شده را پیدا کنیم، افزود: سفیرمان موفق به صحبت با یکی از اتباع شد اما متاسفانه پس از آن، خبر جابجایی این اتباع رسید.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روز یکشنبه صبح هیئتی از سفارت ایران در مینسک به مرز اعزام شد.

وی بابیان اینکه از طریق چند پایتخت در حال پیگیری موضوع اتباع ایرانی هستیم، افزود: به زودی نتیجه پیگیری‌ها را اعلام می‌کنیم.

خطیب‌زاده تصریح کرد: تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع است و تلاش می‌کنیم این عزیزان زودتر به کشور بازگردند.

کد مطلب 5336465
هادی رضایی

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