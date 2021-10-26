روایت جدید ظهور و سقوط دایناسورها چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ کتاب «ظهور و سقوط دایناسورها؛ روایتی نو از دنیایی گمشده» نوشته استیو بروساتی به‌تازگی با ترجمه نرگس کریمیان توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه «فانوس» است که کتاب‌های علمیِ عمومی این‌ناشر را در بر می‌گیرد.

نسخه اصلی این‌کتاب سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. استیو بروساتی نویسنده «ظهور و سقوط دایناسورها» استاد دیرینه‌شناسی دانشگاه ادینبرو و متخصص تکامل دایناسورهاست. او تاکنون ۱۵ گونه جدید از دایناسورها را نام‌گذاری کرده و در کتاب پیش‌رو، تاریخچه جدید و غافلگیرکننده‌ای را از دایناسورها و انقراض‌شان روایت کرده است. به‌علاوه دنیای گم‌شده آن‌ها و خاستگاه اسرارآمیزشان را هم کند و کاو کرده است.

۶۶ میلیون سال پیش هراس‌انگیزترین موجودات زمین یعنی دایناسورها ناپدید شدند. امروزه آن‌ها هنوز جزو بزرگ‌ترین معماهای سیارۀ ما به شمار می‌آیند. این کتاب داستان خارق‌العادۀ ۲۰۰ میلیون سالۀ آن‌ها را به طرزی بی‌سابقه روایت می‌کند. بروساتی دوره اوج شکوفایی دایناسورها را در مربوط به دوران‌های ژوراسیک و کرتاسه می‌داند و این‌دوره‌ها را در کتابش بازسازی کرده است. در این دوره‌ها بود که هزاران گونه به کمال رسیدند و دایناسورهای بالدار و پَردار یعنی اجداد پیشاتاریخیِ پرندگان امروزی، پدیدار شدند. داستان استیو بروساتی در کتاب پیش‌رو، تا پایان دوره کرتاسه و برخورد سیارک یا شهاب‌سنگی عظیم با سیاره ما ادامه پیدا می‌کند.

کتاب پیش‌رو به‌جز «پیشگفتار: عصر طلایی اکتشاف» و «خاتمه: پس از دایناسورها»، ۹ فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از:

ظهور دایناسورها، خیزش دایناسورها، چیرگی دایناسورها، دایناسورها و رانش قاره‌ها، دایناسورهای ستمگر، پادشاه دایناسورها، دایناسورها در اوج، پرواز دایناسورها، انقراض دایناسورها.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

از کرتاسه ی میانه فسیل‌های بسیار کمی به جا مانده است که این‌امر، دانستن چگونگی تاثیر حوادث زیست‌محیطی بر دایناسورها را دشوار کرده است. با این‌حال، دیرینه‌شناسان اخیرا توانسته‌اند دو نمونه جدیدِ فسیل مربوط به این بازه را بیرون بکشند. به‌وضوح الگویی به چشم می‌خورد: هیچ‌کدام از شکارچیان بزرگ این بازه ۲۵ میلیون ساله تیرانوسور نیستند. همه آن‌ها متعلق به سایر گروه‌های گوشت‌خواران بزرگ مانند سراتوسورها و اسپینوسورها و به‌ویژه کارکارودونتوسورها هستند. این گروه آخر از فوق شکارچی‌ها (که در فصل قبل به آن‌ها اشاره شد)‌ در کرتاسه پیشین کاملا سلطه داشتند و تا میانه کرتاسه به حکمرانی خود ادامه دادند. کارکارودونتوسور ده‌متری به نام سیاتس حدود ۹۸/۵ میلیون سال پیش در امریکای شمالی شکارچیِ راس هرم غذایی بود. حدود ۹۲ میلیون سال پیش در آسیا، چیلانتیسوروس که تقریبا هم‌اندازه تی‌رکس بود و شائوچیلانگ با اندازه کوچک‌تر بهترین شکارچیان بودند و در امریکای جنوبی، کارکارودونتوسورهایی مانند ایروستون حدود ۸۵ میلیون سال پیش حکمرانی می‌کردند.

این‌کتاب با ۳۷۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.