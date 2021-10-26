خانواده شهدا سرمایه فرهنگی جامعه/فرهنگ مقاومت باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان جانباز و خانواده شهدا و ایثارگران تبلیغات اسلامی استان، در سخنانی مهم‌ترین اقدام فرهنگی امام خمینی (ره) را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از متن کتاب‌ها به بطن و کف جامعه عنوان و اظهار کرد: دوران دفاع مقدس منصه ظهور و صحنه جاویدان ایثار و فداکاری شهدا بود که خون آنها انقلاب اسلامی را حفظ کرد.

وی مهم‌ترین راه برای ترویج فرهنگ شهادت در جامعه را شهیدوار زندگی کردن عنوان و خاطر نشان کرد: حفظ شأن و مقام شهدا باعث تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه است که نیازمند ترویج اخلاق و منش شهدا در زندگی فردی و اجتماعی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تاکید به ارزش قائل شدن برای خانواده‌های شهدا، خاطر نشان کرد: عزت و سربلندی نظام اسلامی به برکت خون مطهر شهداست و همه مسئولان و مردم به دعای خیر خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیازمند هستند و تکریم آنان، ارزش گذاری به جامعه و حکومت است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده خانواده شهدا و ایثارگران را سرمایه بزرگ فرهنگی در جامعه برشمرد و افزود: خانواده بزرگ ایثارگران و شهدا باید به گونه‌ای رفتار کنند که نام بزرگ شهدا و ایثارگران برازنده شخصیت آنان بوده و در اشاعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی تلاش کنند.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی از کارکنان جانباز و خانواده شهدای تبلیغات اسلامی استان اردبیل تجلیل شد.