لزوم تداوم آموزش های دینی برای کارمندان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالهادی حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار گلستان اظهار کرد: مقرراتی برای آموزش کارمندان از زمان دولت های گذشته تصویب شده تا آموزش هایی در چند بخش انجام شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: اما مسائل مذهبی و دینی طی این سال ها به فراموش سپرده شده است.

وی ادامه داد: از زمان استانداری آقای حق شناس به این مساله توجه شده که باید در زمان مدیریت های بعدی هم تداوم یابد.

شایسته سالاری در انتخاب سمت ها

امام جمعه اهل سنت آق قلا هم در این نشست اظهار کرد: گر کسی گره ای از مشکلات مردم را حل کند از طواف خانه خدا هم بالاتر است.

آخوند عبدالحی میرزاعلی، اضافه کرد: اگر می خواهیم مسلمانان سربلند باشند باید اتحاد و انسجام اسلامی داشته باشیم.

میرزاعلی گفت: وحدت در یک هفته و ماه خلاصه نمی شود بلکه باید در طول سال استمرار داشته باشد.

امام جمعه اهل سنت آق قلا اضافه کرد: اگر می خواهیم تعامل بیشتری داشته باشیم باید از تمام استعدادها استفاده شده و وحدت کلمه حفظ شود.

وی عنوان کرد: خدمات نظام قابل شمارش نیست و باید وحدت، محبت و مسئولیت ها ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر با هم وحدت داشته باشیم وهابیت در لباس بهائیت و بالعکس نمی تواند سبب تفرقه بین مسلمانان شود.