واکنش استاندار تهران به قضیه انحلال شورای شهر قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت حکم شهرداران استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر حکم اکثر شهرداران تهران امضا شده و مشغول به فعالیت هستند و تعدادی از شهرداری‌ها نیز با سرپرست در حال اداره شدن می‌باشند.

استاندار تهران در خصوص نهایی شدن حکم شهرداران گفت: در برخی از شهرها شورای شهر رأی آورده و مستند و قانونی به کار ادامه می‌دهند و شهرداران معرفی شده اند و پس از استعلام‌های لازم حکم شهردار صادر و نهایی شده و کار شهردار آغاز می‌شود، در برخی از شهرهای دیگر نیز که شوراها با رأی هیأت نظارت به طور کامل منحل شده اند در شهرهای بالا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شهردار با حکم وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شهردار با حکم تعیین خواهد که در این زمینه ۶ شهر در استان تهران وجود دارد که باید با حکم استاندار شهردار انتخاب شود.

وی افزود: حکم شهردار قرچک توسط وزیر کشور صادر شده و صدور احکام بقیه شهرها هم در مسیر اجرا است اما در مجموع همه شهرها با وجود سرپرست در حال اداره شدن می‌باشند.

استاندار تهران در واکنش به قضیه انحلال شورای شهر قرچک نیز عنوان داشت: دیوان عدالت اداری به موضوع شورای شهر قرچک ورود کرده و هنوز از جزئیات رأی اطلاعی ندارم و انشاالله پس از کسب اطلاعات کامل جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد.