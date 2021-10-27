آزادراه مراغه- هشترود ۳۶ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان شرقی و مدیران استانی از طرح آزادراه مراغه – هشترود بازدید کردند.

عابدین خرم در این بازدید گفت: سرعت اجرای این آزادراه بسیار کند است. سرعت بخشیدن به اجرای این طرح که نیاز اساسی مردم استان‌های آذربایجان شرقی و غربی است ضرورت دارد.

وی از پیمانکاران و مجریان طرح خواست با رفع موانع و تأمین اعتبار لازم به اجرای آزاد راه مراغه – هشترود سرعت ببخشند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در این بازدید گفت: برای تکمیل این طرح یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

ابوالقاسم سلطانی با اعلام اینکه این طرح ۳۶ درصد پیشرفت دارد خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود ۵۰ کیلومتر از این مسیر تا سال آینده به بهره برداری برسد.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید گفت: ۴۰۰ میلیارد ریال برای بهره برداری قطعه‌های ۲ و ۳ تأمین شده است.

علی علیزاده افزود: با تأمین این اعتبار تا یک سال آینده، بخشی از این آزادراه ۱۰۰ کیلومتری زیر بار ترافیک خواهد رفت.