بارش برف پاییزی در منطقه دیلمان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی و سرد مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان گیلان سفیدپوش شدند.

نخستین برف پاییزی از ساعات ابتدایی روز گذشته منطقه دیلمان در شهرستان سیاهکل استان گیلان را نیز سفیدپوش کرده است.