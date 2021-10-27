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۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۰۶

بارش برف پاییزی در منطقه دیلمان گیلان

بارش برف پاییزی در منطقه دیلمان گیلان

رشت- نخستین بارش پاییزی منطقه دیلمان در شهرستان سیاهکل را سفید پوش کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی و سرد مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان گیلان سفیدپوش شدند.

نخستین برف پاییزی از ساعات ابتدایی روز گذشته منطقه دیلمان در شهرستان سیاهکل استان گیلان را نیز سفیدپوش کرده است.

کد مطلب 5336934

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