بارش برف پاییزی در منطقه دیلمان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی و سرد مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان گیلان سفیدپوش شدند.
نخستین برف پاییزی از ساعات ابتدایی روز گذشته منطقه دیلمان در شهرستان سیاهکل استان گیلان را نیز سفیدپوش کرده است.
رشت- نخستین بارش پاییزی منطقه دیلمان در شهرستان سیاهکل را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشی و سرد مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان گیلان سفیدپوش شدند.
نخستین برف پاییزی از ساعات ابتدایی روز گذشته منطقه دیلمان در شهرستان سیاهکل استان گیلان را نیز سفیدپوش کرده است.
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