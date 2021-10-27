به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، مجموعه‌شعر «فرعی دوم» سروده امیر نظام‌دوست به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی خراسان جنوبی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

امیر نظام دوست، متولد ١٣٥٧ در بیرجند است که به سرایش غزل، مثنوی و قالب‌های مختلف شعری اشتغال دارد. غزل‌های این کتاب هم که بخش اعظمی از «فرعی دوم» را دربرگرفته‌اند اغلب به توصیف و بیان حس‌وحال عاشق دل‌خسته‌ای که از جهان و آدم‌هایش گلایه دارد، پرداخته‌اند. در واقع عشق، دلتنگی، تنهایی و خستگی محور موضوعی بسیاری از این غزل‌ها هستند.

کتاب شعر «فرعی دوم» دربرگیرنده دو دفتر با عنوان «غزل» و «بعد از غزل» است. در بخش اول یعنی «غزل»، ۳۰ شعر با موضوعاتی که اغلب احساسات مختلف انسانی را نشانه رفته‌اند، وجود دارد. قسمت دوم «بعد از غزل» هم ۱۰ شعر با قالب‌هایی مختلفی مانند مثنوی را شامل می‌شود. در این‌اشعار، تماشای موضوعات مختلف از عشق گرفته تا گذر زمان و طبیعت و ... را می‌توان در تصاویری متفاوت از نگاه شاعر شاهد بود.

این‌کتاب با ۶۸ صفحه و شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه منتشر شده است.