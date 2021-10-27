معافیت مبتلایان به سرطان از پرداخت فرانشیز تعرفه دولتی

به گزارش خبرگزار مهر، حنان حاج محمودی با اشاره به اینکه بیمه سلامت بالغ بر ۷۰ هزار بیمار خاص در پنج گروه بیماری تالاسمی، دیالیزی (همودیالیز و دیالیز صفاقی)، هموفیلی، ام اس، پیوند کلیه را تحت پوشش دارد، گفت: خدمات تخصصی بیمه شدگان مذکور برابر بسته خدمتی تعیین شده به تفکیک نوع بیماری، عمدتاً رایگان (و یا در موارد معدودی با پرداخت فرانشیز ۱۰ درصد) تحت پوشش بیمه قرار دارد.



وی تصریح کرد: همچنین بیمه شدگان مبتلا به سرطان نیز در دریافت خدمات تخصصی (شیمی درمانی و رادیوتراپی) از پرداخت فرانشیز تعرفه دولتی معاف می‌باشند (دریافت خدمت از بخش دولتی رایگان است).



مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان بیمه سلامت در جهت محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج، بخشی از هزینه داروهای مورد نیاز آنان را (مازاد بر سهم بیمه پایه) در قالب تفاهم نامه‌ای که به طور سالیانه با سازمان غذا و دارو منعقد می‌گردد (برابر فهرست تعیین شده)، پرداخت می‌نماید و به این صورت پرداخت از جیب بیمه شدگان هدف به میزان قابل توجهی کاهش یافته و موارد موجود بیشتر مربوط به تفاوت قیمت برند و ژنریک می‌باشد.