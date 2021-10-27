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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۲۶

معاون شبکه بهداشت و درمان دهلران خبر داد؛

کشف و جمع آوری ۲۴۰۰ کیلوگرم مواد غدایی فاسد در دهلران

کشف و جمع آوری ۲۴۰۰ کیلوگرم مواد غدایی فاسد در دهلران

ایلام-معاون شبکه بهداشت و درمان دهلران از کشف و جمع آوری ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم مواد غدایی فاسد در دهلران خبر داد.

سعید نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان مواد غذایی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط همکاران شبکه بهداشت شهرستان جمع آوری شده است.

وی به ۲ هزار و ۳۲۶ بازدید از اماکن عمومی و عرضه مواد غدایی شهرستان اشاره کرد گفت: مواد جمع آوری شده فاسد و غیرقابل مصرف شامل مواد غذایی، مواد لبنی و اقلام بهداشتی بودند که در این راستا ۲۳ فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون تعداد ۴۰ واحد صنفی متخلف پلمب شده است.

نصرالهی افزود: هدف ما سلامت مردم است، با واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید همه صنوف به آن توجه جدی داشته باشند و در این راستا صنوفی که در بحث سلامت مردم کوتاهی کند قطعاً برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5337344

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