کشف و جمع آوری ۲۴۰۰ کیلوگرم مواد غدایی فاسد در دهلران

سعید نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان مواد غذایی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط همکاران شبکه بهداشت شهرستان جمع آوری شده است.

وی به ۲ هزار و ۳۲۶ بازدید از اماکن عمومی و عرضه مواد غدایی شهرستان اشاره کرد گفت: مواد جمع آوری شده فاسد و غیرقابل مصرف شامل مواد غذایی، مواد لبنی و اقلام بهداشتی بودند که در این راستا ۲۳ فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون تعداد ۴۰ واحد صنفی متخلف پلمب شده است.

نصرالهی افزود: هدف ما سلامت مردم است، با واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید همه صنوف به آن توجه جدی داشته باشند و در این راستا صنوفی که در بحث سلامت مردم کوتاهی کند قطعاً برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.