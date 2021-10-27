به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدجواد حسینی در نشست مشترک با معاونت آموزش ابتدایی، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی و انجمن اولیاء و مربیان، با بیان این که در سال جاری سنجش ۶۰۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی هدف‌گذاری شده است گفت: علی‌رغم مشکلات سامانه «سیدا» برای ثبت‌نام پیش‌دبستانی‌ها تاکنون ۱۰۳ هزار نوآموز پیش‌دبستانی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوبت‌گیری شده‌اند.

وی افزود: سنجش این نوآموزان در ۴۷۱ پایگاه سنجش در سراسر کشور در حال انجام است و فعالیت این پایگاه‌ها تا اواخر آذر ادامه دارد.

حسینی با بیان این که سنجش پیش‌دبستانی‌ها از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است، گفت: باتوجه به هدف‌گذاری سنجش ۶۰۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی برای سال جاری، لزوم اطلاع‌رسانی و اقناع خانواده‌ها و مدیران پیش‌دبستانی‌ها با رویکرد تهییجی و از روش‌های مختلف ضروری است.

وی افزود: تولید بسته اطلاع رسانی ویژه والدین و مدیران مراکز پیش دبستانی با نظارت معاونت آموزش ابتدایی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی و توزیع گسترده آن از طریق روابط عمومی وزارت، برگزاری نشست خبری، استفاده از ظرفیت ماهنامه پیوند، استفاده از ظرفیت انجمن‌های اولیا و مربیان با هدف اطلاع رسانی به اولیا و استفاده از ظرفیت صدا و سیما و شبکه شاد ازجمله راه‌های اطلاع‌رسانی این برنامه است.

حسینی تصریح کرد: گزارشی از برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال ۱۴۰۰ برای ارسال به دولت و کمیسیون آموزش مجلس نیز تهیه خواهد شد.