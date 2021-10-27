به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید کرمی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه رویداد «آینده روشن» که در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آرمان رهبر معظم انقلاب در موضوع علم و پیشرفت علمی سبب شد تا این رویداد و گردهمایی برگزار شود.

وی با بیان این‌که عظمت یک ملت به پیشرفت علمی آن است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم پیشرفت کشور که در چند دهه اخیر آغاز شده، سرعت بیشتری بگیرد، باید برای تداوم حرکت پرشتاب علمی برنامه‌ریزی کرده و در برابر هجمه‌ها ایستادگی کنیم.

مدیرکل فرهنگی و امور اجتماعی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به نقل یکی از وزرای گذشته که گفته بود «پیش از انقلاب حتی توان تولید یک آفتابه را نداشتیم» اشاره و خاطرنشان کرد: امروز میزان پیشرفت علمی کشور یازده برابر میانگین شتاب علمی دنیا است و ما در منطقه در آمار مقالات علمی دارای رتبه اول هستیم.

نسل جدید میراث‌دار موفقیت‌های کشور است

وی با تأکید بر این‌که در حال حاضر در همه عرصه‌های علمی جایگاه خوبی داریم، افزود: در ایام دفاع مقدس سیم‌خاردار را نیز می‌خریدیم اما امروز به‌جایی رسیدیم که در صنعت موشکی جزو کشورهای قدرتمند در دنیا هستیم و شما به‌عنوان نسل جدید، باید به خوبی این میراث را حفظ کرده و ادامه دهید.

کرمی گفت: در زمان برداشتن تعلیق انرژی هسته‌ای در سال ۸۵، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد میانگین سنی جوانانی که موفق به تولید انرژی هسته‌ای شدند، سی سال است و آینده روشن را شما خواهید ساخت.

وی خاطرنشان کرد: رتبه برتر کنکور شدن موفقیت بزرگی است اما به‌همان اندازه برای شما مسئولیت‌آفرین است و شما مسیر متفاوت‌تری را طی می‌کنید، هر کسی که توان و هوش بیشتری داشته باشد، مسئولیت بیشتری نیز دارد.

مدیر کل فرهنگی و امور اجتماعی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها اضافه کرد: سهم اصلی تعالی کشور بر عهده مردمی است که چهار دهه در مقابل همه هجمه‌ها ایستادند و سختی‌ها را متحمل شدند تا ما با سربلندی بگوییم «نخبگان این مملکت هستیم» و باید قدردان این مردم بود.

در حوزه علوم انسانی منابع علمی غنی داریم

احمد قراملکی، استاد دانشگاه تهران نیز در این مراسم از مزیت‌های علوم انسانی گفت و افزود: علوم انسانی و سایر علوم دیگر در ده سال گذشته هر کدام همچون قاره‌ای جداگانه بودند اما امروز این قاره‌ها بهم پیوستند و امروز شرایط بسیار متفاوتی را شاهد هستیم.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون علوم انسانی در پزشکی نیز وارد شده است، اظهار کرد: امروزه مطالبات از علوم انسانی توسعه پیدا کرده و یازده رشته حوزه علوم انسانی در رشته‌های پزشکی دنیا فعالیت می‌کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: امروزه به این نتیجه رسیده ایم که بخشی از مشکلات جدی ما مربوط به علوم انسانی است و باید خود را برای حل مسائل میان رشته‌ای آماده کرد.

وی تأکید کرد: هیچ دانشمندی از توجه به سنت‌های گذشته خود بی‌نیاز نیست و ما نیز در حوزه علوم انسانی، منابع علمی و غنی داریم که نباید به آن پشت کرد.

قراملکی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم موفق شویم، باید بین معارف اهل بیت (ع) و نیازهای جامعه واسطه شویم و نیازهای جامعه را با ابزارهای علم برطرف کنیم، هر چه کار و فعالیت کنید، نشاط بیشتری پیدا می‌کنید.