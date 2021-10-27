پیشرفت طرح انتقال آب از دریا به فلات مرکزی باید سرعت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، محمد مخبر عصر معاون اول رئیس‌جمهور امروز (چهارشنبه) در جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، از وجود دریا در شمال و جنوب کشور به عنوان موهبتی الهی و ظرفیتی بزرگ برای توسعه کشور یاد کرد و گفت: با وجود این ظرفیت گرانبها نباید با کمبود منابع آب در کشور مواجه باشیم و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق از این منابع آب در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود.

وی با اشاره به پیشرفت کار انتقال آب به فلات مرکزی، تصریح کرد: باید با تقسیم کار و تفویض اختیار، روند اجرای این پروژه مهم تسریع شود تا شاهد اثرات مثبت این طرح در کشور باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: انتقال آب به فلات مرکزی به کاری بزرگ و ماندگار برای کشور تبدیل خواهد شد و زمینه رشد و توسعه را فراهم خواهد کرد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، رزم حسینی مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور پروژه‌های انتقال آب از دریا، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای خطوط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ارائه کرد.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای سرعت بخشیدن به روند انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.