مقاومت هوادار برابر سپاهان شکست/ پیروزی مهمانان برابر پدیده و نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ با برگزاری چهار دیدار همزمان آغاز شد که پس از برد یک بر صفر استقلال تهران مقابل تراکتور تبریز، نتایج سایر دیدارها از اهمیت بالایی برخورداربود.

تیم فوتبال سپاهان میزبان هوادار تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بود که شاگردان رضا عنایتی نتوانستند دفاع تیمی و پر تعداد خود را با کلین شیت همراه کنند. شاگردان محرم نویدکیا که فرصت‌های گلزنی زیادی داشتند بالاخره توانستند در دقیقه ۸۴ روی اشتباه مدافعان هوادار توسط دانیال اسماعیلی فر به گل برسند تا این تیم همچون استقلال به سه پیروزی متوالی برسد. همچنین هوادار نیز سومین شکست متوالی خود در سومین بازی فصل را تجربه کرد.

تیم پدیده مشهد که با انواع مشکلات مدیریتی و فنی روبرو است میزبان نفت مسجد سلیمان بود که در این دیدار شاگردان فراز کمالوند توانستند با یک گل میزبان خود را شکست دهند. عماد میرجوان (۸۰) تک گل این دیدار را برای مسجد سلیمانی‌ها به ثمر رساند.

همچنین صنعت نفت آبادان میزبان فجر شهید سپاسی شیراز بود که میهمان شیرازی توانست با دو گل از سد شاگردان علیرضا منصوریان بگذرد.

محمد کاظمی (۲۰) و عرفان معصومی (۸۱) برای فجری‌ها گل زدند تا نفت آبادان همچون هوادار سومین باخت خود در دیدارهای ابتدایی لیگ برتر را تجربه کند.

نتایج دیدارهای امروز هفته چهارم به شرح زیر است:

* استقلال تهران یک - تراکتور تبریز صفر

* پدیده مشهد صفر - نفت مسجد سلیمان یک

* صنعت نفت آبادان صفر - فجر شهید سپاسی شیراز ۲

* سپاهان اصفهان یک- هوادار تهران صفر