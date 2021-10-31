مدیریت واردات کالاهای لوکس با حضور وزیر صمت بررسی شد

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز (یکشنبه، ۹ آبان ماه) کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: با وجود کمبود ارز در کشور به واسطه کاهش درآمدهای صادراتی و تحریم‌های متعدد متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از ارز کشور به منظور واردات کالاهای لوکس از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: این موضوع علاوه بر کاهش حجم نقدینگی ارزی کشور به ترویج فرهنگ غلط استفاده از کالاهای لوکس نیز منجر می‌شود به گونه‌ای که برخی از متمولین در رقابت با یکدیگر به خرید این کالاها می‌پردازند و این در حالی است که کشور در مواقعی برای تامین ارز کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واردات کالاهای لوکس هرچند از طرف دولت حمایت نشود، اما به تبع واردات آن از سوی بخش خصوصی نیز منجر به خروج ارز می‌گردد و این در حالی است که این میزان ارز نیاز زیر یک درصد از حجم بازار را در برخی از کالاها در بر می‌گیرد. لذا همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با هیئت دولت در سال گذشته به آن اشاره کردند و به جلوگیری از واردات آن با لزوم مداخله دولت تاکید نمودند، متاسفانه تا این تاریخ پس از قریب یک سال این امر محقق نشده است.

وی بیان کرد: لذا به منظور اصلاح طرز کار غلط دولت‌های گذشته در حوزه واردات کالاهای لوکس در این جلسه نمایندگان ضمن بیان دغدغه‌های خود راهکارهایی برای اجرای منویات رهبری مطرح کردند و وزیر صمت نیز در خصوص عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب گزارشاتی را به سمع و نظر نمایندگان رساند.

خضریان اظهار داشت: با عنایت به اشتراک نظر کمیسیون اصل ۹۰ و نظارت کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مقرر شد طی جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار، برای مدیریت امر واردات کالاهای لوکس تصمیمات مقتضی اتخاذ و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.