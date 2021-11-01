کتاب «عارفی در غربت غربیه» منتشر شد/گفتگوهایی باسید حسین نصر

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عارفی در غربت غربیه؛ گفتگوهایی با دکتر سید حسین نصر» نوشته منوچهر دین پرست به‌تازگی توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است.

کشاکش «عقلانیت و معنویت» در طول تاریخ معرفت بشری فراز و نشیب طولانی داشته است. با پیدایش ادیان، معنویت از پشتوانه ای برخوردار شد که بسترهای معرفتی آن وحی و متون مقدس بود و شک و تردید در آنها راهی نداشت. این پشتوانه در طول تاریخ تبدیل به تفکری شد که در منابع اسلامی، اغلب این معرفت را «حکمت مبتنی بر ایمان» نامیده اند. معرفت مبتنی بر ایمان درمیان سنت گرایان به «معرفت قدسی» تعبیر می‌شود پیوسته رابطه ای با آن حق اصیل و اولی دارد که از سرچشمه های عالم قدسی سیراب می شود. گرایش های معنوی معمولا با آموزه های دینی توام است. آموزه هایی که به نوعی طریقت را در بر دارد و در بطن آن انکشاف معرفت باطنی است. معنویت اسلامی اساسا رهیافتی باطنی- رمزی است که هدف از ان کنار زدن پرده حجاب و غفلت و تحقق «علم قدسی» و «معرفت قدسی» است.

یکی از کسانی که شدیدا علاقه‌مند به این‌نوع معرفت و معنویت بوده، سید حسین نصر است. آموزه های معرفتی – معنوی او حاصل تحقیقات و تجربیاتی است که در دامان دو وجه دنیای معاصر ما یعنی سنت و مدرنیته به دست امده است. نصر از کسانی است که عنصر معنوی در فرهنگ اسلامی را برای مواجهه با غرب کافی می داند و رمز مشکلات گذشته و اکنون مسلمانان را در فراموشی این عنصر می داند. او همچنین شیفته عرفان اسلامی که همه مسائل بشری را تحت پناه آن می‌بیند. دغدغه فکری او دفاع از سنت ایرانی – اسلامی است.

کتاب «عارفی در غربت غربیه» شامل ۹ گفتگوست که عناوین آن عبارت‌ است از: معنویت مبتنی بر دوستی خداست، جهان سنتی ما اخلاقی است، انسان سنتی، انسان مدرن و بحران محیط زیست، جنگ با خدا به صلح در جهان انسانی نمی‌انجامد، الهیات غربی در وضع فعلی توانایی ادامه حیات ندارد، قانون بین المللی احترام به ادیان و انبیا باید تدوین شود، شرق شناسی در تعارض با سنت گرایی، تهران شهر هزار حکیم و دین خدا نیاز به اصلاح ندارد.

این‌کتاب با ۱۶۰ صفحه و قیمت ۵۰ هزار تومان توسط انتشارات اطلاعات منتشر شد.