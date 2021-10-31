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۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۴۷

منابع عراقی اعلام کردند؛

تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات عراق+فیلم

تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات عراق+فیلم

منابع عراقی از گسترش دامنه اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی عراق در مناطق مختلف این کشور و تدابیر شدید امنیتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراقی از گسترش دامنه اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی، خبر دادند.

گسترش دامنه اعتراضات به نتایج انتخابات عراق+فیلم

بر اساس این گزارش، معترضان تظاهرات جدیدی در سهل نینوا در اعتراض به نتایج به راه انداختند و جاده اربیل به موصل را بستند.

همزمان تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای امنیتی عراق به عمل آمده است.

در ورودی منطقه سبز بغداد، تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه تقلب در انتخابات سر دادند.

معترضان به نتایج انتخابات، جاده بندر ام قصر به استان بصره را در اعتراض به تقلب در انتخابات و تعلل کمیساریا عالی مستقل انتخابات بستند.

کد مطلب 5340571

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