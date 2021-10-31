تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات عراق+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراقی از گسترش دامنه اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، معترضان تظاهرات جدیدی در سهل نینوا در اعتراض به نتایج به راه انداختند و جاده اربیل به موصل را بستند.

همزمان تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای امنیتی عراق به عمل آمده است.

در ورودی منطقه سبز بغداد، تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه تقلب در انتخابات سر دادند.

معترضان به نتایج انتخابات، جاده بندر ام قصر به استان بصره را در اعتراض به تقلب در انتخابات و تعلل کمیساریا عالی مستقل انتخابات بستند.