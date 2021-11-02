نیروگاه های مازندران زباله را طلا نکردند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کمتر از ۱۱ ماه پیش بود که نیروگاه زباله سوز نوشهر برای چندمین بار متوالی توسط دولت قبلی افتتاح شد، رئیس دولت در مرکز نشست و معاونش پیشتر روبان پروژه را برش داده بود و با علی برکت الله کلید افتتاح نیروگاه را فشرد.

۲۷ آذرماه ۹۹ و ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبل، پروژه نیروگاه زباله سوز نوشهر برای آخرین و چندمین بار افتتاح شد و با آنکه از قبل تر کارشناسان و متخصصان نسبت به افتتاح پروژه ناقص و تبعات آینده آن هشدار داده بودند، اما به اصرار و آدرس‌های غلط مسئولان وقت، نیروگاه زباله سوز نوشهر فعالیت خود را آغاز کرد.

تولید سه مگاوات برق و سوزاندن ۲۰۰ تن زباله در برنامه نیروگاه زباله سوز بود و چنان با شور و ذوق وصف ناپذیری، برق آوری از طلای کثیف بوق و کرنا شد که انگار همه مشکلات صنعت برق در منطقه رفع شده است.

نیروگاه نوشهر در زباله غرق شد

۱۱ ماهی از افتتاح چندین بار نیروگاه زباله سوز نوشهر می‌گذرد، برق پیشکش، آب هم ندارد و آبرسانی به آن، تشنگی روستاهای حاشیه را بیشتر کرده است و نیروگاه زباله سوز در انبوهی از زباله غرق شده است و سال‌ها طول می‌کشد تا زباله‌های موجود را امحا کند.

ایجاد کارخانه زباله سوز در مجاورت شهرک صنعتی کارخانه زباله سوز جزو مزیت‌های یک شهر توسعه یافته است ولی باید کارخانه به روزی باشد تا مجاوران دچار زحمت نشود، این کارخانه در سال ۹۱ کلنگ زنی شد و در سال قبل توانست مجوز زیست محیطی گیرید.

علی فرجی کارشناس مسائل شهری و محیط زیست با بیان اینکه مشکلات و نواقص موجود در نیروگاه نوشهر، دیدگاه‌ها نسبت به کارخانه‌های زباله سوز را بدبینانه تر کرده است، افزود: شبیه چنین نیروگاهی در ساری نیز در دست ساخت است.

در حال حاضر بخش زیادی از درآمد شهرداری ساری صرف انتقال زباله به خارج از شهر و مناطق حاشیه‌ای می‌شود

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از درآمد شهرداری ساری صرف انتقال زباله به خارج از شهر و مناطق حاشیه‌ای می‌شود، گفت: نگرانی ما درباره تکنولوژی بوده که در نیروگاه‌های استان در ساری و نوشهر به کار رفته است.

وی با اظهار اینکه تکنولوژی موجود در نیروگاه‌های نوشهر و ساری در سال قبل مزیت بود اما اکنون از رده خارج شده است گفت: نمونه نیروگاه نوشهر در ساری نیز افتتاح می‌شود و تکنولوژی به کار رفته در آن مورد قبول هیچ کشوری نیست.

وی با اظهار اینکه وضعیت موجود در نیروگاه زباله سوز نوشهر فاجعه بار است و مشکلات زیست محیطی درپی دارد، افزود: باید طرح جدیدی برای نیروگاه زباله سوز ساری دیده شود.

فرجی با بیان اینکه نیروگاه زباله سوز ساری سال ۹۱ کلنگ زنی و در سال گذشته مجوز زیست محیطی آن تهیه شد، گفت: همچنین این نیروگاه از داشتن راه مستقل محروم است و اگر شهرک صنعتی اجازه ندهد باید روزانه ۴۵۰ تن زباله از بین مزارع و روستاهای حاشیه نیروگاه منتقل شود که فاجعه بار است.

نیروگاه زباله سوز نوشهر که قرار بود برق تولید کند و به گفته مسئولان وقت زباله را به طلا تبدیل کند اکنون با انبوه مشکلاتی روبرو است که آبرسانی به آن از جمله مسائل فراروی به شمار می‌رود. علاوه براین شهروندان و روستاییان حاشیه از بوی نامطبوع آزاردهنده و مشکلات زیست محیطی آن همیشه گلایه دارند.

برنامه ریزی برای حل مشکل آب نیروگاه

سعید یزدانی، فرماندار نوشهر با بیان اینکه آب نیروگاه در تابستان مدتی قطع شده بود، گفت: در این مدت برای حل مشکل با تانکر آبرسانی صورت می‌گیرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه قرار شد برای تأمین آب از چشمه اسپی او آب تأمین شود ولی این چشمه نمی‌تواند منبع پایداری باشد زیرا دچار خشکی است.

وی به نگرانی‌های مردم نسبت به فرایند نیروگاه اشاره و خواستار تسریع در رفع مشکلات نیروگاه شد و گفت: برای اولین نیروگاه شمال کشور بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

نیروگاه زباله سوز نوشهر به عنوان پروژه ملی ۲۷ آذرماه سال قبل در نوشهر و منطقه پلنگ چال افتتاح شد و شبیه چنین نیروگاهی در ساری روبه تکمیل شدن است که قطعاً مشکلات نیروگاه نوشهر را به ارث خواهد برد.

سرنوشت زباله سوز نوشهر در انتظار ساری است

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی امام جمعه ساری در خطبه‌های نمازجمعه ساری با بیان اینکه سرنوشت کارخانه زباله سوز نوشهر در انتظار ساری است، گفت: در کارخانه زباله سوز نوشهر جای خالی تصفیه خانه برای شیرابه زباله‌ها حس می‌شود و متأسفانه شیرابه‌ها وارد منازل و مزارع مردم می‌شود.

وی ادامه داد: مشکل تکنولوژی فنی متناسب با سوزاندن زباله‌های تر در زباله سوز ساری نیز حل نشده است، همچنین شفافیت در انعقاد قراردادهای وجود ندارد و به نظر می‌رسد سرنوشت این کارخانه بهتر از نوشهر نیست و مشکلات زیست محیطی آن حل نشده است.

مازندران به رغم هزینه‌های میلیاردی و صرف دلارهای فراوان برای سفر اعضای شوراهای نوشهر و ساری به خارج از کشور هنوز از مزایای نیروگاه‌های زباله سوز بهره مند نشده است و اگر متولیان دولت قبل در روبان بری و قیچی زدن‌ها شتاب زدگی به خرج نمی‌دادند اکنون پروژه‌ای نیمه کاره با انبوه مشکلات به دولت کنونی نمی‌رسید و شهروندان را درگیر مسائل زیست محیطی نمی‌کرد.