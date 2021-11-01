حذف اشتاد سازه از لیگ برتر هندبال بانوان/حامیانی که جا می زنند!

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور از امروز دوشنبه دهم آبان ماه الی ۱۴ آبان در سه روز و در سالن هندبال تهران برگزار خواهد شد. در حالی که قرار بود در این رویداد شاهد حضور ۹ تیم باشیم تیم اشتاد سازه قهرمان فصل قبل لیگ و حامی مالی تیم‌های ملی بانوان بدون حتی ارسال یک نامه به منظور اعلام کناره گیری از مسابقات، با نیامدن برای مرحله تست گیری کرونا پذیرش نشده و به این ترتیب از جدول لیگ حذف شد.

مراد کرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است مسابقات در سه مرحله رفت و سه مرحله برگشت و یک مرحله پلی آف برگزار شود. به این صورت که چهار تیم ابتدای جدول رده بندی با هم مسابقه می‌دهند به این ترتیب که تیم اول با تیم چهارم و تیم دوم با تیم سوم جدول رده بندی دیدار می‌کند تا تیم‌های راه یافته به مرحله فینال این دوره مشخص شود.

کرمی خاطرنشان کرد: در این مرحله سه دور مسابقات برگزار می‌شود و مسابقات تا اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی اسپانیا تعطیل می‌شود. سپس مسابقات از سر گرفته خواهد شد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در ادامه به خبرنگار مهر گفت: تمامی تیم‌های حاضر در لیگ باید یک روز قبل از آغاز رقابت‌ها با حضور در سالن هندبال تست کرونا بدهند و اگر تیمی نیاید به منزله حذف از مسابقات می‌باشد. تیم اشتاد سازه روز یکشنبه جهت پذیرش و تست PCR حاضر نشد و به این واسطه پذیرش نشده است. به واسطه عدم حضور تیم اشتاد سازه و عدم ثبت اسامی بازیکنان و کادر مربیگری در سامانه پذیرش، یک تغییراتی را در برنامه رقابت‌ها داده‌ایم.

در حالی که مدتی بود زمزمه کناره گیری تیم اشتاد سازه مشهد حامی مالی تیم‌های ملی هندبال بانوان کشورمان و قهرمان فصل قبل به گوش می‌رسید با عدم حضور این تیم در تست گیری کرونا و اتمام حجت فدراسیون حضور تیم در لیگ ۱۴۰۰ منتفی شده است.

تیم اشتاد سازه مشهد قهرمان دو فصل لیگ در حالی بدون حتی ارسال یک نامه رسمی قصد کناره گیری و انحلال تیمش را دارد که حتی قصد استخدام مربی و بازیکن خارجی را برای فصل جدید داشت و طبق وعده‌های داده شده قصد داشت مربی خارجی را برای تیم‌های ملی و تیم باشگاهی خودش به استخدام دربیاورد. بازیکنان این تیم مدتی قبل از باشگاه خود رضایت نامه گرفته و به تیم‌های دیگر رفته‌اند و حتی مربی این تیم نیز از انحلال تیم خبر داد اما با وجود اعلام فدراسیون تا این زمان حتی نامه رسمی مبنی بر کناره گیری و یا انحلال رسمی تیم به فدراسیون نداده است!

باشگاه اشتاد سازه سال قبل در نشست خبری پر سر و صدایی با امضای یک تفاهم نامه و اعلام برنامه‌ها خود را به عنوان حامی مالی تیم ملی بانوان معرفی کرد. تیم ملی هندبال بانوان کشورمان با تیم این باشگاه در مسابقات قهرمانی آسیای اردن سهمیه جهانی را دریافت کرد و حتی قرار بود برای تیم ملی مربی خارجی بیاورد. این اتفاقات در حالی رخ داد که شنیده شده این باشگاه به هیچکدام از تعهدات خود در قبال تیم ملی جامه عمل نپوشانده و فقط از موقعیت تبلیغاتی فدراسیون هندبال بهره برد و بس.

فدراسیون هندبال بارها برای حمایت از تیم‌های ملی و مسابقات به باشگاه‌ها اعتماد کرده اما هر بار از سوی آنها ضربه خورده و باشگاه‌ها وسط راه از حمایت فدراسیون دست کشیده و جا می‌زنند.

فدراسیون هندبال در آستانه برگزاری رقابت‌ها و به دنبال قوی‌تر شدن احتمال عدم حضور تیم اشتاد سازه یک تیم را در لیگ جایگزین کرد. کرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در این باره گفت: با توجه به موافقت فدراسیون یک تیم به جدول مسابقات اضافه کرده‌ایم و قرار است تیم صنایع روشنایی یکتا افروز البرز در هفدهمین دوره لیگ برتر بانوان حضور داشته باشد.

با عدم حضور تیم اشتاد سازه، لیگ برتر هندبال بانوان در سال ۱۴۰۰ با هشت تیم برگزار خواهد شد. فولاد مبارکه سپاهان، صنایع روشنایی یکتا البرز، اتریسا تهران، کیهان پالایش ملایر، سنگ آهن بافق یزد، شهید شاملی کازرون، کات شاهرود و تأسیسات دریایی تهران تیم‌های حاضر در لیگ هستند.

*زهرا محمدی فر