آغاز لیگ برتر هندبال بانوان با هشت تیم/ اشتاد سازه نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور از امروز دوشنبه دهم آبان ماه الی ۱۴ آبان در سه روز و در سالن هندبال تهران برگزار خواهد شد. در حالی که قرار بود در این رویداد شاهد حضور ۹ تیم باشیم تیم اشتاد سازه قهرمان فصل قبل لیگ و حامی مالی تیم‌های ملی بانوان بدون حتی ارسال یک نامه به منظور اعلام کناره گیری از مسابقات، با نیامدن برای مرحله تست گیری کرونا پذیرش نشده و به این ترتیب از جدول لیگ حذف گردید.

به این ترتیب مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان با افزوده شدن تیم صنایع روشنایی یکتا البرز با هشت تیم برگزار می‌شود. فولاد مبارکه سپاهان، صنایع روشنایی یکتا البرز، اتریسا تهران، کیهان پالایش ملایر، سنگ آهن بافق یزد، شهید شاملی کازرون، کات شاهرود و تأسیسات دریایی تهران تیم‌های حاضر در لیگ هستند.

به دنبال این مسئله تغییرات در برگزاری مسابقات لحاظ شده است. این دور از مسابقات در سه روز برگزار می‌شود.

برنامه روز اول مسابقات به این ترتیب است:

فولاد مبارکه سپاهان – صنایع روشنایی یکتا البرز ساعت ۱۰:۳۰

اتریسا تهران – کیهان پالایش ملایر ساعت ۱۳

سنگ اهن بافق – شهید شاملی کازرون ساعت ۱۵:۳۰

کات شاهرود – تأسیسات دریایی ساعت ۱۸:۰۰