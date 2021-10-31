مصرف ۱.۶ لیتر انواع سموم به ازای هر هکتار زمین کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم روز یکشنبه در مانور سراسری جهادی مقابله با آفت کش‌های تقلبی و غیر مجاز با هدف افزایش کیفیت و ضریب اطمینان شبکه توزیع آفت کش‌های شیمیایی با اشاره به اینکه ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تن انواع سموم کشاورزی اعم از آفت‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها مورد استفاده کشاورزان در لرستان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: ۱۴۵ نمایندگی مجاز فروش سموم کشاورزی در استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش سموم تقلبی و یا تاریخ گذشته کنند برخورد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: همچنین بازرسان اداره تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت با فروشندگانی که اقدام به گرانفروشی سموم کشاورزی کنند برابر با ضوابط برخورد خواهند کرد.

حسنی مقدم با اشاره به اینکه میزان مصرف سموم در کشور ما از استاندارد جهانی کمتر است، عنوان کرد: در جهان به ازای هر هکتار ۲.۸ لیتر انواع سموم استفاده می‌شود، این در حالی است که در کشور ۲.۲ درصد استفاده می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه در لرستان به ازای هر هکتار زمین کشاورزی ۱.۶ لیتر انواع سموم استفاده می‌شود، یعنی بقایای سموم در محصولات کشاورزی استان به مراتب کمتر است.