۴۰۱ کلاس کرمانشاه در انتظار تجهیز سیستم گرمایشی استاندارد

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و احتمال بازگشایی مدارس از آذر ماه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کلاس‌های درس به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز هستند.

وی با اشاره به استاندارهای سیستم گرمایشی مدارس، افزود: برای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس باید از سیستم‌های حرارت مرکزی شامل موتورخانه، پکیج زمینی، پکیج دیواری و یا بخاری‌های هرمتیک هوشمند گازی و یا از بخاری‌های برقی تابشی و یا رادیاتور برقی استفاده شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع سه هزار و ۳۳۲ فضای آموزشی استان کرمانشاه تعداد ۲ هزار و ۹۳۱ فضای آموزشی به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز گردیده است.

نظری ادامه داد: همچنین راه اندازی سیستم گرمایشی در ۴۰۱ مدرسه نیز با پیشرفت ۷۰ درصدی همراه بوده که در صورت تأمین اعتبار عملیات اجرای آنها به اتمام خواهد رسید و بیشتر این مدارس مدارس یک و ۲ کلاسه در مناطق روستایی فاقد گازکشی هستند.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ هشت میلیارد تومان اعتبار جهت استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس استان کرمانشاه هزینه شده است اما در سال ۱۴۰۰ تاکنون اعتباری تخصیص نیافته است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در حاضر در استان کرمانشاه تعداد ۱۳ هزار و ۷۵۱ کلاس درس موجود است که از این تعداد ۳۷۹ کلاس درس آن نیازمند تخریب و بازسازی و یک هزار و ۹۶۱ کلاس درس نیز نیازمند مقاوم سازی هستند.