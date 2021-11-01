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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۱

ویژه دانش آموزان؛

جشنواره سراسری «قرآن؛ همراه این روزهای من» برگزار می‌شود

جشنواره سراسری «قرآن؛ همراه این روزهای من» برگزار می‌شود

جشنواره سراسری قرآن کریم با عنوان «قرآن همراه این روزهای من» ویژه دانش آموزان به همت موسسه رسول عصر ثقلین برگزار می‌شود.

رقیه علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن واره قرآنی دانش آموزی در مؤسسه رسول عصر ثقلین خبرداد و اظهار داشت: مؤسسه رسول عصر ثقلین در نظر دارد جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانش آموزان را با عنوان، «قرآن همراه این روزهای من» برگزار نماید.

وی افزود: جشنواره «قرآن همراه این روزهای من» برای اولین بار ویژه مقاطع دبستان، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم از ۱۳ آبان، روز دانش آموز لغایت ۳۰ آبان در پنج بخش برگزار می‌شود.

علیپور ادامه داد: دانش آموزان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند در بخش حفظ از سوره شمس تا ناس «گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال»، حفظ جز ۳۰ «گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال»، حفظ نهج البلاغه «حکمت ۱ تا ۳۰»، در بخش آوایی شامل قرائت ترتیل و تحقیق، اذان، همخوانی، تواشیح و ابتهال، در بخش ادبی فن بیان، دلنوشته با قرآن، مجری گری، خبرنگاری قرآنی، در بخش هنری قصه گویی، قصص قرآنی، خوشنویسی و کتابت قرآن، نقاشی و تصویر سازی و همچنین در بخش محتوای الکترونیکی مانند عکاسی، ساخت کلیپ و نماهنگ شرکت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر سوالات خود را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ ارسال نمایند.

کد مطلب 5340923
فاطمه علی آبادی

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