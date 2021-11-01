رقیه علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن واره قرآنی دانش آموزی در مؤسسه رسول عصر ثقلین خبرداد و اظهار داشت: مؤسسه رسول عصر ثقلین در نظر دارد جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانش آموزان را با عنوان، «قرآن همراه این روزهای من» برگزار نماید.

وی افزود: جشنواره «قرآن همراه این روزهای من» برای اولین بار ویژه مقاطع دبستان، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم از ۱۳ آبان، روز دانش آموز لغایت ۳۰ آبان در پنج بخش برگزار می‌شود.

علیپور ادامه داد: دانش آموزان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند در بخش حفظ از سوره شمس تا ناس «گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال»، حفظ جز ۳۰ «گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال»، حفظ نهج البلاغه «حکمت ۱ تا ۳۰»، در بخش آوایی شامل قرائت ترتیل و تحقیق، اذان، همخوانی، تواشیح و ابتهال، در بخش ادبی فن بیان، دلنوشته با قرآن، مجری گری، خبرنگاری قرآنی، در بخش هنری قصه گویی، قصص قرآنی، خوشنویسی و کتابت قرآن، نقاشی و تصویر سازی و همچنین در بخش محتوای الکترونیکی مانند عکاسی، ساخت کلیپ و نماهنگ شرکت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر سوالات خود را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ ارسال نمایند.