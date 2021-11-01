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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛

شرایط بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد

شرایط بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد

تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه‌پردازی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بیمه زنان خانه‌دار از جمله حمایت‌هایی است که به آسانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زنان ارائه می‌شود و فرآیند ورود به جمع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می‌شود.

مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در خصوص افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود.
از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه است.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است.
انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌گردد.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه‌دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نیست و در غیر این صورت می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

کد مطلب 5341009
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      زنان سرپرست خانوار که بیمه نیستند تحت هیچ پوششی حمایت نمیشوند لطفا براشان مستمری در نظر بگیرید اغلب این زنان مریض هستند کمکمون کنید بااین گرونی وتورم چکار کنیم هرچقدر هم کار کنیم بازهم بیچاره و درمانده هستیم زنان بیوه خدمات درمانی که ازدواج کردند مستمری دارند مستنریشان قطع نمیشود چرا فرق میگذارید

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