نخستین رویداد تولید محتوای تخصصی دیجیتال فضای مجازی بسیج در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل طاهرخانی در نشست خبری رویداد سراسری تولید محتوای تخصصی که صبح دوشنبه در سالن شهید پرویز فرماندهی سپاه صاحب الامر (عج) برگزار شد اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی میداریم و این باور را تجدید میکنیم که هر چه داریم به برکت خون شهدا است.
جانشین فرماندهی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: اگر نقش این عزیزان در دوران دفاع مقدس نبودند و با از خودگذشتگی در برابر دشمنان نمیایستادند کسی نمیتوانست تصور کند که آینده کشور چگونه رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه دشمن همواره در حال دسیسه چینی و تلاش برای ضربه زدن به ایران اسلامی است عنوان کرد: خدا را شاکریم که توطئه جدید دشمنان که چندین ماه برای عملیاتی کردن آن وقت صرف کرده بودند و هفته گذشته شاهد حمله سایبری آنان به سامانه سوخت بودیم به یک شکست کامل بدل شد.
این مسئول گفت: خودشبختانه این توطئه و حمله سایبری با روحیه خوب و انقلابی و جهادی مدیریت کشور و با هماهنگیهای صورت گرفته در کمترین زمان خنثی شد و تمام نفشههای چندین ماهه آمریکا و اسرائیل بر ملأ گردید.
طاهرخانی با اشاره به "رویداد تولید محتوا تخصصی دیجیتال فضای مجازی بسیج استان قزوین" گفت: این رویداد برای سومین بار در کل کشور و برای بار اول در استان قزوین رقم خواهد خورد و همه کاربران و متخصصانی که در این رویداد ثبت نام کردهاند از تاریخ ۱۲ الی ۱۴ آبان ماه به مدت ۴۸ ساعت در آن شرکت خواهند کرد.
جانشین فرماندهی سپاه استان قزوین تبیین کرد: هدف ما از برگزاری این رویداد نمایش قدرت و توانمان در فضای مجازی،
سنجش توان تولید گران محتوا، ایجاد فضای رقابت سالم بین گروههای تولیدگر محتوا و شکل گیری تعامل بین فعالان فضای مجازی است.
این مسئول یادآور شد: اهمیت فضای مجازی به عنوان شاخصه ای از قدرت در کشور و مجامع بین المللی بر کسی پوشیده نیست و از همین رو شناسایی ظرفیتهای کشف نشده بسیج در فضای مجازی و ارتقا این توان و نیز حمایت از آنان برای ما قابل اهمیت است.
مرتضی امیری در ادامه این نشست ضمن بیان این نکته که "رویداد تولید محتوا تخصصی دیجیتال فضای مجازی بسیج استان قزوین" در رشتههای بازیهای ویژه تلفن همراه، نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و پویانمایی برگزار میشود گفت: همه افراد و گروههای توانمند بسیج بدون محدودیت سنی و جنسیتی میتوانند در این رویداد شرکت کنند.
مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین مطرح کرد: در این رویداد در نظر داریم ظرفیتهای کشف نشده استعدادهای فضای مجازی استان قزوین که گاهی تولیداتی در سطوح بین المللی نیز داشتهاند را بشناسیم و از آنها در آینده بهره ببریم.
وی تبیین کرد: موضوعی که شرکت کنندگان طی دو روز برگزاری رویداد روی آن کار میکنند در افتتاحیه اعلام میشود و کارشناسان و راهنمایانی که در دوره حضور دارند در شکل گیری و پیاده سازی ایده به شرکت کنندگان کمک میکنند.
امیری اذعان کرد: زمانی که در پایان رویداد ایده به تولید و محصول رسید توسط داوران ارزیابی خواهد شد و تا بعد از ظهر روز اختتامیه برگزیدگان انتخاب میشوند و در مراسم اختتامیه که با حضور مسئولان استانی در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان قزوین برقرار میشود مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: اعلان عمومی برای دعوت شرکت کنندگان، اطلاع رسانی در فضای مجازی، رسانهها و در سطح شهر شکل گرفته است و تا امروز ۲۰ گروه با شرکت کنندگانی بالغ بر ۵۰ نفر موفق شدهاند پس از گذراندن سطح مصاحبه وارد رویداد شوند و روند ثبت نام تا دو روز آینده نیز ادامه دارد، نکته قابل توجه در این زمینه حضور پررنگ دانش آموزان و نوجوانان است.
مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین در خاتمه گفت: ما تلاش میکنیم تواناییهای برتر استان را بشناسیم و از آنها حمایت کنیم تا در آینده تولیدات مناسب با نیاز جامعه را در اختیار داشته باشیم.
نظر شما