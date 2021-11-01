شهید سلیمانی معنای واقعی فرد انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر ظهر دوشنبه در اولین جلسه مشترک ستاد مکتب حاج قاسم در کشور با ستاد مکتب حاج قاسم در استان کرمان به منظور هماهنگی برای برگزاری دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: حضور در کرمان نوعی تشرف است، این شهر با وجود پیکر مطهر شهید سلیمانی شرافت بیشتری یافته است. کرمان عزیز بود اما با حضور حاج قاسم شرافت مضاف پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه مراسم سالگرد شهید سلیمانی هر سال باید بهتر از سال قبل برگزار شود، ادامه داد: بر خود فرض می‌دانستیم که اولین جلسه رسمی ستادی را با حضور سرکار خانم سلیمانی و مسئولان هسته ستاد در کرمان برگزار کنیم.

مقدم فر با بیان اینکه جلسه یادبود شهید سلیمانی صرفاً یادبود یک شهید و سردار بزرگ و خادم کشور و ملت نیست، افزود: طبق فرمایش حضرت آقا «شهادت شهید سلیمانی نشان داد که انقلاب زنده است». امسال باید در کنار تبیین مکتب شهید سلیمانی روی این مساله کار کنیم.

وی گفت: در شرایطی که دشمن تمام سرمایه‌اش را قرار داده بود که نشان دهد انقلاب به بن بست خورده است و مردم از نظام حاکمیت و رهبری جدا شده‌اند؛ همه مردم ایران و سایر کشورها بعد از شهادت سردار سلیمانی نسبت به ایشان ابراز ارادات و عشق ورزی کردند. اینها نشانه این است که انقلاب زنده است و پیوند حاکمیت، نظام و انقلاب با مردم پا برجاست.

جانشین ستاد کشوری دومین سالگرد شهادت حاج قاسم با تاکید بر اینکه باید از این مسائل الهام بگیریم و هر ساله به دنیا رخ نمایی کنیم، افزود: باید این نماد را به مردم نشان بدهیم و به دنیا و مردم ایران نشان دهیم که انقلابی در معنای اکبر یعنی حاج قاسم. اوست که نسبت به رهبری و ولایت این جور ارادت نشان می‌دهد و می‌گوید «اگر می‌خواهید عاقبت به خیر شوید باید این پیوند را برقرار کنید».

مقدم فر گفت: در این مکتب حرف‌های بسیاری وجود دارد که باید تبیین شود تا همه در این مسیر قرار بگیرد و این وظیفه ماست.

وی با اشاره به اینکه ویژه نامه‌هایی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی در تهران برگزار می‌شود، به اهمیت برگزاری مراسم سالگرد در کرمان اشاره کرد و افزود: کرمان سرزمینی است حاج قاسم در آن متولد شده و پیکر پاکش هم در آن تدفین شده است.

جانشین ستاد کشوری دومین سالگرد شهادت حاج قاسم گفت: کرمان در برگزاری مراسم سالگرد حاج قاسم باید برای دنیا الگو باشد.