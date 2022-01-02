برای صحبت از مکتب حاج قاسم باید مکتب سیدالشهدا را واکاوی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی و هنری منطقه ۸، همزمان با دومین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی مراسم «سلام سردار» با هدف پاسداری از حماسه شهادت سردار سلیمانی، تقوا، اخلاص، مردم داری، حکمت، شهادت طلبی این شهید بزرگوار با حضور سردار یعقوبیان فرمانده قرارگاه قدس، علی ربانی نژاد نماینده اسبق ولی فقیه در سپاه تهران، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، سعید رنجبریان مدیریت فرهنگی و هنری منطقه ۸، سرهنگ شریفی مقدم سرکلانتری ۱۲۷، سرهنگ محمدی سرکلانتری ۱۴۷، سرهنگ مجیدی رئیس پایگاه ۴ آگاهی، سرهنگ تاجیک رئیس پایگاه ۴ امنیت شهر تهران، سرهنگ شمس علی، رئیس راهبر منطقه ۸، بنی حسینی دادستان شرق تهران، علی آبادی رئیس آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی، خانواده شهید شهروز مظفری نیا سرتیم حفاظت سردار سلیمانی و خانواده شهیدان ارامنه رازمیک خاچاطوریان و آلفرد گبری برگزار شد.

حاج قاسم را نمی‌توان تعریف کرد

سردار ربانی نژاد نماینده اسبق ولی فقیه در سپاه تهران در مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی ضمن قدردانی از تمام افرادی که در برگزاری این مراسم نقش آفرینی کردند با جمله‌ای از شهید باکری سخنان خود را به این شرح شروع کرد: آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند.

وی افزود: بنده حاج قاسم را از اول جنگ و از سال ۶۶ به صورت تنگاتنگ می شناختم، حاج قاسم را نمی‌شود تعریف کرد. اساتید حاج قاسم سلیمانی فرماندهان جنگ هستند و بسیاری شهید شدند ولی حاج قاسم صاحب مکتب شد.

ربانی نژاد ادامه داد: حاج قاسم سمبولیک کار نمی‌کرد، تظاهر نداشت ظاهر و درونش همه عشق بود. عشق، شهادت، فداکاری، غیرت، مردانگی و ایثار همه در وجود بچه‌های جنگ و رزمنده ها و شهیدان تبلور داشت اما صاحب آن حاج قاسم بود و او صاحب مکتب می‌شود.

در ادامه این مراسم سردار یعقوبیان فرمانده قرارگاه قدس در سوریه ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با تقدیر از برگزارکنندگان این مراسم فرموده مقام معظم رهبری درباره حاج قاسم را بیان کرد: هر چیزی یاد شهید عزیز ما را برجسته کند، چشم نواز و دل نواز است. اگر چه خداوند او را در اوج برجستگی قرار داد و به این گونه پاداش دنیایی اخلاص و عمل صالح را به او هدیه کرد ولی هرکدام از ما وظیفه‌ای داریم.

برای صحبت از مکتب حاج قاسم باید از مکتب حضرت سید الشهدا شروع کنیم

سردار یعقوبیان ادامه داد: اگر بخواهیم از مکتب حاج قاسم صحبت کنیم قطعاً باید از خیلی دورترها شروع کنیم، یعنی از مکتب حضرت سیدالشهدا و در امتداد تاریخی آن از مکتب حضرت امام خمینی (ره). چون اصلاً هیچ منافاتی با هم ندارند و زنجیروار از مکتب سیدالشهدا و امام صادق و امام راحل به مکتب حاج قاسم می‌رسیم. اگر بخواهیم از مکتب حاج قاسم صحبت کنیم قطعاً باید گذشته حاج قاسم را مطالعه کنیم.

در ادامه گروه سرود مقاومت به اجرای برنامه پرداختند و مداحی و نوحه سرایی توسط مداح اهل بیت انجام شد و از خانواده شهیدان ارامنه رازمیک خاچاطوریان و آلفرد گبری تقدیر به عمل آمد.

در انتهای برنامه نیز پرچم حرم مطهر امام رضا (ع) به نیت توسل به آن امام همام و هم عهدی با شهید حاج قاسم سلیمانی توسط حاضران در مراسم تبرک شد.