به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «بی‌مادر» به کارگردانی سیدمرتضی فاطمی در لوکیشن‌های شهر تهران و محمدشهر کرج به پایان رسید و همزمان مراحل فنی آن برای حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر آغاز شده است.

همچنین با پایان فیلمبرداری، نخستین عکس از نقش‌آفرینی امیر آقایی در «بی‌مادر» رونمایی شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «انسان چیزی به دست نمی‌آورد، مگر چیزهایی از دست بدهد … .»

امیر آقایی، میترا حجار، پژمان جمشیدی، پردیس پورعابدینی، علی اوجی، سارا محمدی، بیتا عزیزاوقلو، شیرین ضابطیان و فاطمه میرزایی ترکیب کامل بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

این فیلم سینمایی که روایت‌گر داستانی در ژانر اجتماعی است، در «کانون فیلم نسیم» با مدیریت محمدرضا مصباح و علی اوجی تولید می‌شود و خود را برای حضور در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده می‌کند.