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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵

مرحله دوم انتخابی تیم ملی رده های پایه پسران

نوجوانان کاراته‌کا برتر اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

نوجوانان کاراته‌کا برتر اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

پس از برگزاری مرحله دوم انتخابی تیم ملی کومیته رده سنی نوجوانان پسران، نفرات برتر این رده جهت اعزام به مسابقات آسیایی قزاقستان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات مرحله دوم انتخابی تیم ملی کومیته در رده سنی نوجوانان پسران برگزار و نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات آسیایی قزاقستان معرفی شدند

اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر هستند:

وزن منفی ۵۲ کیلوگرم: ابوالفضل همدم جو از استان کرمان

وزن منفی ۵۷ کیلوگرم: شهداد پور سلیمانی از استان تهران

در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم: علیرضا لفیطه پور از استان خوزستان

در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم: سید علی موسوی نور از استان خوزستان

در وزن مثبت ۷۰ کیلوگرم: پارسا محمدی از استان زنجان

نفرات انتخاب شده در قالب تیم ملی رده سنی نوجوانان راهی مسابقات قهرمانی اسیا ۲۰۲۱ قزاقستان خواهند شد.

مسابقات آسیایی کاراته از ۲۸ آذر الی یک دی ماه در آلماتی قزاقستان برگزار میگردد

کد مطلب 5341433

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