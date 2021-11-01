استقرار جنگنده های روسی در نزدیکی مرز ترکیه صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردو پوینت، یک منبع آگاه در وزارت دفاع ترکیه گزارش‌های منتشر شده در خصوص استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه نظامی هوایی «قامشلی» واقع در شمال شرقی این کشور و در نزدیکی مرز ترکیه را رد کرد.

بر اساس این گزارش، این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: برخی موارد در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. آنها رویدادی را به تصویر می کشند که در آن روز رخ داده است.

وی همچنین تاکید کرد که موضوع مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص، مربوط به یک فرود جنگنده روسی در فرودگاه قامشلی بوده که این جنگنده در مدت زمان اندکی مجدداً این پایگاه را ترک کرد.

لازم به ذکر است هفته گذشته، تعدادی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فرود یک جت نظامی روسی در شمال شرق سوریه خبر دادند. در پی انتشار این خبر، شایعه‌ای مبنی بر آماده شدن روسیه برای توسعه حضور نظامی خود در خاک سوریه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.