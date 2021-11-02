درهای شهرداری لامرد به روی مردم و صاحب نظران باز است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله جوکار صبح سه شنبه در نشست کارگروه مردمی شورای شهر و شهردار لامرد و ارائه طرح‌های پیشنهادی در خصوص توسعه شهر، گفت: خوشبختانه این طرح‌ها از سوی افرادی مطرح شده که علاوه بر علم دانشگاهی و ذوق و قریحه جوانی، در همین شهر زندگی می‌کنند و با آن آشنا هستند و دغدغه رشد و توسعه شهر لامرد را دارند و این از امتیازات طرح‌های پیشنهادی است.

وی افزود: اطمینان خاطر خواهم داد که این طرح‌ها با تمام ظرفیت مورد بررسی قرار خواهند گرفت و بیشترین استفاده از آنها خواهد شد و متناسب با ضرورت‌ها و نیاز شهر و همچنین بودجه شهرداری به کار گرفته شوند و تمام توان مجموعه شهرداری برای تکمیل طرح‌ها و رفع نواقصات و همچنین فراهم نمودن شرایط اجرایی شدن آنها بکار گرفته خواهد شد و مطمئن باشید هر برخوردی با این طرح‌ها بشود، به شما گزارش خواهم داد.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به دنبال افراد خوش فکر برای ارائه طرح‌های جدید و کارساز هستیم و درب شهرداری به روی همه شهروندان باز است و از تمام نظرات مردمی استقبال می‌کنیم.

شهردار لامردی همچنین گذری به عملکرد اخیر شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز زد و گفت: نشست با مردم در محلات با قوت در حال برگزاری ست و مشکلات و مطالبات آنها در حال پیگیری ست و برای رفع آن تلاش شبانه روزی انجام خواهد شد چرا که معتقدیم اگر دوندگی نکنیم شهر ساخته نمی‌شود.

جوکار افزود: ظرف یک ماه آینده با اصحاب رسانه نشست خواهم داشت و برنامه‌ها و اقدامات شهرداری را به سمع و نظر مردم خواهم رساند.

گفتنی است طرح‌های پیشنهادی اولین کارگروه مردمی شورای اسلامی شهر لامرد در قالب ۲۶ طرح تهیه، که در دو نسخه به جوکار شهردار لامرد و حیدری پور رئیس شورای اسلامی شهر لامرد تحویل داده شد.