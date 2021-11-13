بازنگری در مصوبه جایگزینی شناورها در دولت سیزدهم

حسین عباس نژاد مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه جایگزینی شناورهای سنتی با فلزی و نگرانیهایی که برای از بین رفتن میراث ناملموس لنج سازی پس از تصویب آن در دولت به وجود آمد بیان کرد: دستورالعمل به این معنا نیست که ما بخواهیم لنج و سنت لنج سازی را از بین ببریم. این موضوع در دستورالعمل نیامده است. برعکس دستورالعملهای نیز داریم که باعث رونق گردشگری بومی و دریایی نیز میشود.
وی گفت: ما با طیفی از شناورها مواجه هستیم که ساختار قدیمی دارند اما از آنها به شکل امروزی استفاده میشود یعنی روی آنها موتور و تجهیزات گذاشتهاند و بخشی از حمل بار را در سواحل و بنادر به عهده دارند و هر چند زیاد نیست اما انجام میشود از طرفی شرایط اقتصادی و اجتماعی را در جنوب داریم که نشان میدهد این شناورها وابسته به این تجارت هستند. عواملی این وسط پیش میآید که شرایط را سخت میکند. به عنوان مثال ویروس کرونا شیوع پیدا میکند. یک طرف ما هستیم و یک طرف مقصد هست. مقصد مقرراتی را ایجاد میکند که شناورها نتوانند به آن طرف بروند یا بار ببرند مثلاً ممکن است هزینههای حمل را زیاد کنند به هر حال آنقدر شرایط سخت میشود که تجارت امروزی با شناور سنتی، مختل میشود.
وی گفت: این اختلال موجب میشود تجمعی از مشکلات بوجود بیاید از جمله حوادثی که میتواند منجر به آتش سوزی یا غرق شدن لنجها شود و همان اجتماعی که از این لنجها ارتزاق میکنند، با مشکلات معیشتی رو به رو شوند. از طرفی ما با یک فرهنگ و سنت عشیرهای و بومی رو به رو هستیم که وابستگی اقتصادی به آن دارند. جمع کردن همه این مسائل کار سختی است.
عباس نژاد بیان کرد: با توجه به سیاستهایی که دولت سیزدهم دارد شاید با تغییراتی در مصوبه مواجه شویم و به جای جایگزینی لنجها بتوان نوسازی یا ساماندهی کرد. در همان مدل قبلی هم فرض بر این نبود که فرهنگ از بین برود ما گفتیم آن مدل را ببریم به سمت همان مدل استفاده سنتی و بومی و شرایطی که بتوان از آنها استفاده کرد و برای کار اقتصادی و تجارت از شناورهای فلزی استفاده شود. ولی همین هم کار سختی است. چون باید آموزش داده شود و فرهنگ را ترویج دهید. آن طرف حق دارد که میگوید اجدادم از این مدل استفاده کرده و من نمیتوانم چون دانش آن و شرایط مالی هم ندارم. ولی در هر حالت معنایش این نیست که شناور سنتی از بین برود.
عباس نژاد گفت: اگر در جایی از کلمه امحا استفاده شده تنها به این معنی نیست که کلاً از بین برود بلکه ممکن است شناور چوبی، دیگر نیازی به دریانوردی نداشته باشد و به عنوان رستوران ساحلی در خشکی مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام مسئول بیان کرد: امحا به این معنی است که این شناور به عنوان شناور استانداردی که فعالیت دریانوردی برای کار تجاری انجام بدهد دیگر ندارد. امحا میتواند به معنی از بین رفتن هم باشد. نمیتوان نزدیک به ۵ هزار شناور چوبی را نگه داشت چون فرسوده شدهاند یا اینکه از نظر اقتصادی دیگر به صرفه نیست و نمیتواند تجارت کند. دریانورد مجبور است شناور بزرگتری در اختیار داشته باشد. این شناورها را میتوان در خشکی استفاده کرد. این هم یک مدل امحاست.
وی افزود: در آن مصوبه بندی وجود دارد که مشخص شده ما و وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی را در حوزه تغییر کاربری بنویسیم. اینجا وزارت میراث فرهنگی اعلام میکند که چطور کارگاههای لنج سازی به عنوان جاذبههای توریستی مدیریت شوند. به عنوان مثال در بندر کنگ، کارگاه لنج سازی به مکان توریستی تبدیل شده است.
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