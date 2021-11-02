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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۵۳

انتخابات انجمن منتقدان سینما برگزار شد/ معرفی اعضای هیأت مدیره

انتخابات انجمن منتقدان سینما برگزار شد/ معرفی اعضای هیأت مدیره

با برگزاری انتخابات، هیات مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، هیات مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران امروز ۱۱ آبان انتخاب شدند.

در مجمع عمومی این انجمن که امروز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۱۰ نفر از اعضا در خانه سینما شماره ۲ و در بیش از چهار ساعت برگزار شد، پس از ارایه گزارشی از هیات مدیره قبلی، با تشکیل هیات رییسه مجمع رای‌گیری با حضور نماینده وزارت کار انجام گرفت.

در این رای‌گیری جعفر گودرزی ۸۲ رای، کامران ملکی ۷۴ رای، رضا صائمی ۶۹ رای، رضا درستکار ۵۵ رای و محمدرضا لطفی با ۴۹ رای به عنوان اعضای اصلی و جلیل اکبری صحت با ۳۳ رای و گیسو فغفوری با ۲۶ رای به عنوان ۲ عضو علی‌البدل هیات‌مدیره انتخاب شدند.

همچنین پیمان شوقی با ۷۴ رای به عنوان بازرس انتخاب شد و ذبیح الله رحمانی با ۱۵ رای بازرس علی‌البدل شد.

اعضای هیات مدیره قبلی شامل خسرو دهقان، جواد طوسی، علی علایی، سپیده ابرآویز، رضا درستکار و جعفر گودرزی بوده است.

هیات رییسه مجمع عمومی عبارتند از رییس: مهیار جوادی فر، نایب رییس: گیسو فغفوری، منشی: پیمان شوقی، ناظران: امید نجوان و سید حسام فروزان.

کد مطلب 5342332
زهرا منصوری

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