«شی» به «بایدن» درباره تایوان هشدار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «چاینا دیلی» چین امروز دوشنبه و در آستانه دیدار مجازی شی جینپینگ با همتای آمریکایی، نوشت که رئیس جمهور چین از این فرصت استفاده می‌کند تا به جو بایدن درباره مواضع آمریکا در قبال تایوان هشدار دهد.

برنامه دیدار مجازی شی و بایدن برای صبح روز سه شنبه به وقت چین تدارک دیده شده است و انتظار می‌رود که رئیس جمهور چین به همتای آمریکایی بگوید که پکن مصمم است، صرف نظر از هزینه‌ها، اصل اتحاد ملی را در آینده‌ای نزدیک تحقق ببخشد.

این در حالی است که «گلوبال تایمز» چین هم از مسئله تایوان به عنوان خط قرمز پکن نام برد و نوشت: به منظور کاهش خطر تقابل راهبردی میان دو کشور، آمریکا باید از مسئله تایوان فاصله بگیرد و خویشتندار باشد.

این در حالی است که وانگ ئی وزیر خارجه چین هم در گفتگوی روز یکشنبه خود با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی، به واشنگتن هشدار داد که از ارسال سیگنال‌های اشتباه به جدایی طلبان تایوان پرهیز کند.

تنش‌ها درباره تایوان در ماه‌های اخیر و پس از بازدید هیئت‌هایی از آمریکا و اتحادیه اروپا از این جزیره که جزئی از قلمرو چین محسوب می‌شود، افزایش یافته است.

این در حالی است که پیشتر بلینکن مدعی شده بود که اگر چین از قوه قهریه برای تغییر وضعیت موجود در مورد تایوان استفاده کند، واشنگتن و متحدانش وارد عمل خواهند شد.

کمی پیش از سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره تایوان، «ژو فنگ لیان» سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین، هشدار داده بود که پکن شدیداً مخالف هر گونه تماس رسمی و نظامی میان تایپه و واشنگتن است و از آمریکا می‌خواهد که به اصل چین واحد احترام بگذارد. ژو فنگ لیان همچنین از آمریکا خواست از ارسال سیگنال‌های اشتباه به جدایی طلبان تایوان پرهیز کند چرا که ادامه رویکرد واشنگتن بیش از پیش صلح و ثبات تنگه تایوان را به مخاطره می‌اندازد.

آمریکا و شرکای غربی اش اخیراً و در راستای سیاست‌های تنش برانگیز «ایندوپاسیفیک» واشنگتن برای به چالش کشیدن قدرت رو به افزایش چین و علی رغم ادعای احترام به اصل چین واحد، سعی در تحریک جریان‌های جدایی طلب در مناطق تابع چین ازجمله تایوان، تبت و هنگ کنگ دارند.