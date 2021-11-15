به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه یکی از راه‌های تأمین سلامت جامعه مصرف منطقی دارو و از مصادیق اصلی این موضوع، تهیه دارو از منبع معتبر (داروخانه‌ها) است؛ در حال حاضر متأسفانه برخی از افراد جامعه به دلیل عدم آگاهی لازم، از منابعی نامشخص و فاقد اصالتی که از طریق ماهواره تبلیغ می‌شود و یا از طریق بازارهای غیررسمی، اقدام به تهیه دارو می‌کنند.

همچنین داروهایی که به صورت قاچاق در سطح جامعه توزیع می‌شود فاقد اصالت بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی که مجاز به عرضه محصولات سلامت محور (به جز دارو) تحت نظارت مسئول را منتشر کرد.

تأمین دارو از محلی غیر از داروخانه مشخص و بدون نظارت مسئول فنی خطر توزیع داروهای قاچاق، فاقد اصالت و یا داروهایی که در اثر نگهداری نامناسب اثربخشی خود را از دست داده‌اند وجود خواهد داشت.

برای ملاحظه فهرست داروخانه‌های اینترنتی اینجا کلیک کنید.