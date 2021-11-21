به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی صبح یک شنبه در آئین بهره برداری از ۱۴۳ واحد زلزله زده خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس اعلام بنیاد مسکن هزار و ۳۰۰ واحد در زلزله خراسان شمالی آسیب دید اما اکنون همچنان ۵۰۰ واحد تعیین تکلیف نشده است.

نماینده بجنورد در مجلس ادامه داد: خسارات زلزله در ۳۹ روستا گزارش شده بود که باید تمامی این موارد پیگیری شود تا همه افراد بتوانند از تسهیلات مناطق زلزله زده استفاده کنند.

وی کمک به احداث واحدهای دامی، ساخت و مقاوم سازی مدارس توسط بنیاد برکت و.. را از جمله کارهای بر زمین مانده در مناطق زلزله زده دانست و افزود: برای این مسئله ۸ مدرسه را به بنیاد برکت اعلام کرده‌ایم.

وحیدی با اشاره به راه صعب‌العبور روستای زلزله زده هاور، گفت: مردم راه مناسب برای ورود و خروج به این روستا را ندارند لذا باید از طریق اعتبارات ملی این مسئله حل شود.

نماینده ۵ شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: گروه‌های جهادی از لحظات نخست زلزله در کنار هلال احمر به مناطق زلزله زده اعزام شدند و کمک‌های فراوانی داشتند.

وی در انتها گفت: خراسان شمالی با جمعیت بالای روستایی نیازمند رویکرد صحیح در مسکن ملی است تا مناطق روستایی به خوبی در طرح دیده شود.