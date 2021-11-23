به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم فوتبال شهرداری همدان با تک گلی که از روی نقطه پنالتی مقابل مس کرمان دریافت کرد، شکست خورد که این نخستین شکست این فصل همدانی‌ها بود. تیم خوش ساختار همدان که اولین فصل حضورش در لیگ یک را تجربه می‌کند، نه تنها در هفته هفتم برای اولین بار شکست خورد، بلکه دروازه‌اش نیز برای اولین بار باز شد تا تعداد کلین شیت های متوالی این تیم به عدد ۷ نرسد.

شهرداری همدان که با یک مربی بومی به اسم رضا طلایی منش اولین سال حضور در لیگ یک را تجربه می‌کند، در همین نخستین سال چهره تیمی مدعی برای حضور در لیگ برتر را گرفته و با نتایج خوبی که به دست آورده، نشان داده ظرفیت لیگ برتری شدن را دارد.

همدانی‌ها در پایان هفته هفتم با ۳ پیروزی، ۳ تساوی، یک شکست، ۸ گل زده و یک گل خورده و کسب ۱۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفته‌اند و در هفته هشتم باید در شهر جم به دیدار پارس جنوبی بروند.

دروازه تیم شهرداری همدان در این فصل از رقابتهای لیگ برتر بعد از ۶۲۸ دقیقه (از روی نقطه پنالتی) باز شد تا آنها طولانی‌ترین مقاومت را در این فصل از رقابتهای لیگ برتر داشته باشند.